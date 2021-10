Mihai Bendeac i-a cerut lui Denise Rifai să se căsătorească cu el, ca să apară în emisiunea ei. Cum a reacționat prezentatoarea

Totul a pornit în urmă cu câteva zile, când Mihai Bendeac a apărut în podcastul lui Cătălin Măruță. A spus că el acordă rar interviuri și că abia peste cinci ani crede că va mai face unul. Totodată, pe parcursul discuției cu prezentatorul de la PRO TV, actorul a făcut dezvăluiri intime care au avut-o ca personaj principal pe Denise Rifai.

„Mamă, cât de bună e Denise Rifai! Nu pe întrebări, neapărat. E bine rău! Am fantasme sexuale cu ea. Îți vine s-o iei și s-o pui acolo pe masă!”, a spus Mihai Bendeac în podcastul lui Cătălin Măruță.

După acest podcast, Mihai Bendeac a povestit pe Instagram, de față fiind și mama lui, că Denise Rifai a luat legătura cu el, și-l dorește ca invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D. El i-a spus că da, dar cu o condiție: să se căsătorească cu el. Prezentatoarea i-a zis că acceptă, prima dată fac nunta, iar apoi interviul.

„Pe cuvântul meu de onoare că este foarte serios. Tu știi că ea este crush-ul meu, ce mi-ar plăcea să o dezmierd! Dacă am zis că nu mai merg cinci ani de zile la interviu, nu merg.

Și i-am pus o singură condiție, îți jur pe ce am mai scump că nu glumesc. I-am zis că vin la interviu doar dacă se mărită cu mine. Mi-a zis da și facem cununia civilă la ora 12 și la ora 2 facem interviul”, a povestit Mihai Bendeac pe Instagram.

Mihai Bendeac a avut trei relații până la 38 de ani

Actorul a recunoscut că până acum a avut doar trei relații serioase. Una a durat un an, alta a fost de 3 luni și una a durat doar o lună. Mihai Bendeac a dezvăluit că a avut și o bacterie care se transmite prin contact sexual neprotejat.

„Am avut până acum, la 38 de ani, doar trei relații mari și late. Cea mai lungă a fost de un an, alta a fost de trei luni și ultima a fost când aveam 27 de ani și a durat doar o lună. De la 19 ani, ochii mei nu mai văzut prezervative. Mă mir că am scăpat până acum. Am avut Chlamydia de vreo două ori. Mie nu mi-e frică de pastile, am luat tot ce e pe fața pământului. Am luat și Viagra. Dar nici analize nu am curaj să fac de șase ani! Eu am o problemă mare cu relațiile. Mă îndrăgostesc tare de tot la început. 24 de ore sunt artificii, se consumă tot. După care se duce tot! Asta e problema mea!”, a dezvăluit Mihai Bendeac.

