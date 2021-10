Juratul de la „iUmor” este cunoscut pentru stilul său nonconformist și întotdeauna spune lucrurilor pe nume. Mihai Bendeac nu s-a ferit niciodată să vorbească despre femeile care îl atrag, iar acum în atenția sa a intrat și Denise Rifai. Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, actorul a vorbit fără perdea despre prezentatoarea de la Kanal D.

Direct din fire, Mihai Bendeac a făcut o declarație controversată despre Denise Rifai. Pe micul ecran, cei doi sunt două personaje total diferite. Actorul este întotdeauna pus pe glume, în timp ce prezentatoarea TV este foarte serioasă.

„Mamă, cât de bună e Denise Rifai! Nu pe întrebări, neapărat. E bine rău! Am fantasme sexuale cu ea. Îți vine s-o iei și s-o pui acolo pe masă!”, a spus Mihai Bendeac în podcastul lui Cătălin Măruță.

Mihai Bendeac a avut trei relații până la 38 de ani

Actorul a recunoscut că până acum a avut doar trei relații serioase. Una a durat un an, alta a fost de 3 luni și una a durat doar o lună. Mihai Bendeac a dezvăluit că a avut și o bacterie care se transmite prin contact sexual neprotejat.

„Am avut până acum, la 38 de ani, doar trei relații mari și late. Cea mai lungă a fost de un an, alta a fost de trei luni și ultima a fost când aveam 27 de ani și a durat doar o lună. De la 19 ani, ochii mei nu mai văzut prezervative. Mă mir că am scăpat până acum. Am avut Chlamydia de vreo două ori. Mie nu mi-e frică de pastile, am luat tot ce e pe fața pământului. Am luat și Viagra. Dar nici analize nu am curaj să fac de șase ani! Eu am o problemă mare cu relațiile. Mă îndrăgostesc tare de tot la început. 24 de ore sunt artificii, se consumă tot. După care se duce tot! Asta e problema mea!”, a dezvăluit Mihai Bendeac.

