Codin Maticiuc a scris o carte despre Nuțu Cămătaru. „Dresor de lei și de fraieri – Viața lui Nuțu Cămătaru” a apărut miercuri, 24 noiembrie, ziua în care cei doi au și susținut o conferință de presă difuzată în direct, pe Youtube. Ei au răspuns întrebărilor jurnaliștilor prezenți la eveniment, dar și întrebărilor adresate de urmăritori pe respectiva platformă.

Când a venit vorba despre politicieni, despre actuala clasă politică, Codin Maticiuc a dezvăluit că Nuțu Cămătaru face câteva dezvăluiri în carte despre unii dintre ei. Interlopul a intervenit și a specificat atunci că și el a fost invitat la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, dar nu a acceptat pentru că nu vrea să mintă, spune că „au fost unele persoane pe acolo care au mințit”.

„Am fost și eu invitat la Denise Rifai, la 40 de întrebări, am refuzat să mă duc pentru că nu pot să apar eu, Nuțu, și să mint. Eu spun lucrurilor pe nume și îmi asum tot ce spun, d-aia sunt și unicat în viață, nu mă dau înapoi de la nimic. V-am spus, dacă m-aș mai naște de zece ori, tot așa aș trăi. Și să mă duc să mint cu nonșalanță în fața…nu pot. Și au fost unele persoane pe acolo, au mințit și a trebuit să spun eu adevărul prin cartea asta pe aici.”, spune Nuțu Cămătaru în conferința de presă alături de Codin Maticiuc.

Momentul poate fi ascultat la minutul 40.

„Cât a cântărit prezența lui Ion Balint în viața unor «grei» ca Gigi Becali sau Marian Vanghelie și mulți alții?”

Timp de cinci ani, Codin Maticiuc a stat alături de Nuțu Cămătaru, după ce acesta și-a dat acordul, l-a primit chiar și în familia lui. „5 ani am stat pe lângă el, de la nunți și petreceri până la închisori. Am fost cu el să-și viziteze fiul, aflat în pușcărie pe atunci, l-am însoțit la Curtea Supremă unde a fost și condamnat. L-am vizitat la Jilava, penitenciarul din Ploiești și la cel din Găești. Am văzut și condițiile generale din penitenciare, dar și cele speciale pentru clanuri și îndeosebi pentru «Inamicul Public Numărul Unu». 5 ani. 5 ani de când am intrat în lumea lui, i-am cunoscut deopotrivă anturajul și dușmanii, poveștile și familia. 5 ani de când am primit un acces într-o lume paralelă, a adevăraților băieți răi. 5 ani în care am fost martorul tăcut al unor răfuieli și reglări de conturi cum nu mi-am putut imagina că există, narate cu lux de amănunte de liderul clanului Cămătaru”, a povestit Codin Maticiuc despre biografia lui Nuțu Cămătaru.

„Această carte are un prezent, observat de mine, un băiat ce a pășit într-un univers necunoscut și un trecut, povestit de nimeni altul decât Nuțu Cămătaru. Un trecut care-l privește și-n care se amestecă mafia străzii cu cea a politicii. Cât a cântărit prezența lui Ion Balint în viața unor «grei» ca Gigi Becali sau Marian Vanghelie și mulți alții? Veți afla acum”, a mai explicat Codin Maticiuc.

