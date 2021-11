Codin Maticiuc a scris o carte despre Nuțu Cămătaru. „5 ani am stat pe lângă el, de la nunți și petreceri până la închisori”

„Aceasta este cartea mea. O carte la care am lucrat în ultimii 5 ani. Am realizat că este un subiect prin 2014 când, aflându-mă la Miami, pe prima pagină a ziarului Miami Herald era Nuțu Cămătaru. Abia în 2017 am găsit o cunoștință comună care m-a dus la Nuțu. Am reușit să-l conving să mă lase să îi aflu povestea.”, a dezvăluit Codin Maticiuc pe Facebook.

„Am fost martorul tăcut al unor răfuieli și reglări de conturi cum nu mi-am putut imagina că există”

Totodată, el a și explicat cum a reușit să scrie o carte despre unul dintre cei mai cunoscuți interlopi ai României. Timp de cinci ani, Codin Maticiuc a stat alături de Nuțu Cămătaru, după ce acesta și-a dat acordul, l-a primit chiar și în familia lui.

„5 ani am stat pe lângă el, de la nunți și petreceri până la închisori. Am fost cu el să-și viziteze fiul, aflat în pușcărie pe atunci, l-am însoțit la Curtea Supremă unde a fost și condamnat. L-am vizitat la Jilava, penitenciarul din Ploiești și la cel din Găești. Am văzut și condițiile generale din penitenciare, dar și cele speciale pentru clanuri și îndeosebi pentru «Inamicul Public Numărul Unu».

5 ani. 5 ani de când am intrat în lumea lui, i-am cunoscut deopotrivă anturajul și dușmanii, poveștile și familia. 5 ani de când am primit un acces într-o lume paralelă, a adevăraților băieți răi. 5 ani în care am fost martorul tăcut al unor răfuieli și reglări de conturi cum nu mi-am putut imagina că există, narate cu lux de amănunte de liderul clanului Cămătaru”, a mai povestit Codin Maticiuc în postarea lui de pe Facebook.

„Cât a cântărit prezența lui Ion Balint în viața unor «grei» ca Gigi Becali sau Marian Vanghelie și mulți alții?”

„Această carte are un prezent, observat de mine, un băiat ce a pășit într-un univers necunoscut și un trecut, povestit de nimeni altul decât Nuțu Cămătaru. Un trecut care-l privește și-n care se amestecă mafia străzii cu cea a politicii. Cât a cântărit prezența lui Ion Balint în viața unor «grei» ca Gigi Becali sau Marian Vanghelie și mulți alții? Veți afla acum”, a mai explicat Codin Maticiuc, care a anunțat că miercuri, 24 noiembrie, va apărea cartea cu Nuțu Cămătaru.

În aceeași dată, la ora 13.00, el va susține o conferință de presă pe canalul lui de YouTube cu Nuțu Cămătaru. „Va fi prima și foarte probabil ultima oară când el va purta un dialog deschis cu voi și cu presa. Cineva va prelua întrebările voastre și ni le va adresa.

Vă promit că voi răspunde la mai multe întrebări dintre cele formulate de voi decât de la toată presa prezentă la eveniment”, a mai specificat acesta.

Un pasaj din partea lui Codin Maticiuc despre Nuțu Cămătaru

„… a golit un spray de-ăla paralizant în cort. Să fi văzut cum se călcau în picioare să iasă. Dar ai dracului veniseră pregătiți. Imediat au scos săbiile la noi. Jur că am crezut c-a omorât douăj de inși. Dar le-a rupt doar picioarele. Atunci Gușă al meu a ridicat un topor de pe jos și s-a apucat de ei”, acesta fiind un scurt pasaj din cartea lui Codin Maticiuc intitulată „Dresor de lei și de fraieri – Viața lui Nuțu Cămătaru”.

