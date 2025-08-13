Desertul cu care Gabriela Cristea și-a cucerit întreaga familie. Rețeta pentru brioșe cu cremă alune

Gabriela Cristea a transformat o zi obișnuită într-un moment dulce de răsfăț pentru familia sa. Inspirată de o rețetă online, vedeta a preparat brioșe pufoase cu cremă de alune la mijloc și topping crocant, care au devenit rapid vedetele mesei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Vedeta a mărturisit că ideea i-a venit după ce a urmărit postările Anei Ciornei și s-a bucurat de succesul rețetei în familie. Brioșele combină aluat pufos cu cremă de alune congelată, alune de pădure și fulgi de ciocolată, iar prepararea lor este mai simplă decât pare: câteva linguri de aluat, crema de alune și un strat final de aluat, totul copt la 180°C timp de aproximativ 25-30 de minute.

„Îmi plac multe rețete pe care le postează Ana Ciornei. Am văzut rețeta asta de brioșe în urmă cu ceva vreme și mi-am zis că o să o încerc și eu la un moment. Azi a fost acel moment dat. Mulțumesc, Ana! Toată familia a fost fericită”, a scris Gabriela Cristea pe pagina sa personală de Facebook.

Recomandări Taxă nouă pentru coletele din China și bodycam-uri la ANAF. Alexandru Nazare a anunțat noi reguli în reforma fiscală

Rețeta de brioșe cu cremă de alune

Ingrediente:

240 g zahăr brun

4 ouă

extract de vanilie

200 ml ulei

250 ml lapte

250 g mascarpone sau smântână grasă

500 g făină

100 g cacao

15 g praf de copt

50 g alune de pădure

50 g fulgi de ciocolată

100 g Nutella sau altă cremă de alune

Mod de preparare:

Se pun câteva linguri de cremă de alune pe o foaie de copt și se lasă la congelator. Cât timp se întărește crema, într-un bol se amestecă zahărul brun, vanilia și ouăle. Se adaugă uleiul și laptele, apoi mascarpone. Într-un alt bol se cerne făina împreună cu cacao și praful de copt, după care se toarnă peste amestecul lichid, potrivit click.ro.

În fiecare coșuleț de brioșă se pune o lingură de aluat, crema de alune scoasă de la congelator, apoi încă o lingură generoasă de aluat. Se presară alunele de pădure și fulgii de ciocolată deasupra. Se coc la 180°C timp de 25-30 de minute.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE