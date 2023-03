Detalii neștiute despre copilăria lui Kamara în Guineea: „A trebuit să mă fac acceptat”. 14 ani a locuit acolo

În contextul certurilor pe care le are la Survivor România 2023, Kamara a explicat că el e obișnuit să se lupte pentru mâncare, pentru dreptatea lui, căci în copilărie el a fost victima bullyingului. „Voiau să mă bată, să-mi ia sandvișul, să-mi ia lanțul de la gât. În copilărie m-au abuzat, mi-au furat sandvișul din mână. Urlau la mine, țipau la mine, mă abuzau fizic și psihic”, a povestit el la Pro TV, conform Fanatik.

„Aici m-am lovit de caractere foarte dificile, caractere care în copilărie m-au abuzat. Tipologii de oameni care îmi furau senvișul din mână, gen Ionuț Iftimoaie, sau care urlau la mine, care mă abuzau psihic, cum e DOC”, le-a spus Kamara colegilor lui, Ștefaniei Stănilă și lui Remus Boroiu.

„Pe tata l-am văzut până în ultima secundă, până când era dus la mormânt”

„Suntem departe de casă și sunt momente în care viața ți se desfășoară așa, când stai cu tine. Parcă revezi toate momentele din copilărie până acum”, a început povestirea Kamara, care în primii ani a crescut în România, ulterior, după moartea tatălui, a plecat cu mama în Guineea.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Ghilotina de la Pasajul Unirii: noutăți despre grinda de gabarit care a omorât un om. „Asta e practica inginerească”, se justifică Inspectoratul de Stat în Construcții

„Când am plecat din România, la vârsta de aproape 8 ani, în Guineea, în România erau -10 grade, acolo erau 30. A fost un șoc termic, dar mai ales cultural. Când am plecat din România, am luat și televizorul. Dar am luat și radioul. Era radioul tatălui meu, tatăl meu a murit când aveam 7 ani.

Tata a murit în România la vârsta de 31 de ani. Din păcate, sau din fericire, l-am văzut până în ultima secundă, până când era dus la mormânt, înfășurat într-un cearșaf alb, fiind musulman”, a spus el.

„Am vrut să mă sui înapoi în avion, voiam în România, nu voiam acolo”

Și a continuat: „Imaginea aia mi-a rămas… Mama a decis atunci să plecăm în Guineea, unde era familia mai mare a tatălui meu. Îi era frică să nu pățească ceva în România, să ajungem la vreun orfelinat. Am deschis radioul acolo, fix în aeroport, când am ieșit din avion… am auzit o limbă ciudat, am vrut să mă sui înapoi în avion, voiam în România, nu voiam acolo, nu înțelegeam nimic. Am început să plâng… M-au convins cu greu să rămân, mi-au spus că va fi doar o vacanță…. A fost o vacanță de 14 ani”, a dezvăluit Faimosul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări 4 morți în accidentele feroviare din ultimii 7 ani în România. Câte au avut loc și care au fost cauzele. Singurul pasager decedat s-ar fi ascuns de „naș”

În Guineea povestește că a trecut prin multe situații delicate, greu a fost acceptat de ceilalți copii. „A trebuit să mă fac acceptat de cei de acolo. Eu eram alb pentru ei, ei sunt mai negri decât mine. Și atunci, deși eu în România nu simțisem diferența de culoare pentru că nimeni nu mi-a spus că sunt diferit, iată că în Guineea am aflat că am altă culoare și că nu sunt negru. (…)

Eu am fost atât de șocat încât voiam înapoi în România. A trebui să învăț limba franceză, a trebuit să învăț două limbi locale ca să mă înțeleg cu oamenii, nu toți vorbeau franceză”, a mai spus Kamara la Survivor 2023, competiție la care luptă pentru Leon, băiatul lui care are probleme de sănătate.

GSP.RO Românca măritată cu patronul Ferrari a făcut furori. Cum au surprins-o fotoreporterii

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro China și-a modificat planul, când se va întâlni cu Putin la Kremlin. Răsturnare de situație

Viva.ro Ultimele cuvinte spuse de Rudel Obreja înainte să moară. Văduva sportivului, dezvăluiri emoționante: 'Și-a simțit sfârșitul aproape'

Observatornews.ro Numărul crucilor pe Drumul Morții E85, mai mare decât cel al bornelor kilometrice. Alți doi bărbați au sfârșit într-un accident înfiorător

Știrileprotv.ro Bia Khalifa și Fulgy au ajuns la poliție. Fiul Clejanilor s-a ales cu ordin de protecție și cu brățară de monitorizare

FANATIK.RO Cristina Demetrescu anunță ce zodii au parte de noroc până la sfârșitul lui martie. Schimbări majore în viața Leilor

Orangesport.ro Revenirea momentului în televiziune! O emisiune celebră se reia. Surpriză: cine va fi prezentatorul, după zile tensionate de negocieri

Unica.ro Lavinia Pîrva a mers cu fiica Andreei Marin la concertul lui Ștefan Bănică. Cum au fost surprinse cele două

HOROSCOP Horoscop 14 martie 2023. Leii au foarte multă energie, dar aceasta trebuie gestionată inteligent ca să nu ajungă să îi îndemne la agitație

PUBLICITATE Ce au în comun caracatița, midiile, peștele și vinul românesc?