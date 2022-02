Amalia și Ilie Năstase s-au cununat civil, la Paris, în 2003 și apoi și religios, un an mai târziu. Radu iubirii lor sunt cele două fete pe care le au împreună, Alessia și Emma. Din păcate, cei doi au ajuns la divorț în 2010. Acum, Amalia recunoaște că acea perioadă a fost una dintre cele mai dificile din viața ei.

„Cea mai grea decizie… Păi, probabil, când am divorțat, a fost la vremea respectivă o decizie foarte grea, având copii, și nu e vorba numai despre mine. Dar trebuie să trăiești la maxim, indiferent dacă ai copii, n-ai copii și, în al doilea rând, o viață împlinită e când ai mai făcut bine și altor oameni în jurul tău, adică o viață trăită doar la maxim și doar pentru tine nu e o viață împlinită sută la sută!’, a mărturisit Amalia Năstase în podcastul Otnielei Sandu, relatează cancan.ro.

Într-un alt interviu, vedeta a dezvăluit că divorțul de Ilie Năstase a făcut-o să ia viața de la zero. „Divorțul de Ilie a fost ca un roller coaster, erau niște munți de frică în fața mea. Mă gândeam ce fac, lumea din jur îmi zicea: «Unde te duci, ești nebună, ai copii!». Nu mi-a fost ușor, dar știam că pot să încep de la zero. Am reușit să reconstruiesc și viața copiilor, și pe a mea.

Când am anunțat divorțul a fost cel mai greu, era toată atenția pe mine. Am dat o scrisoare și gata. S-a terminat, nu am mai continuat. După ce nu mai ești bine ca și cuplu, o lași așa și gata. La câțiva ani după divorț am fost cu Alessia la o evaluare psihologică și doamna psiholog mi-a zis: «Doamnă, copilul ăsta nu a trecut printr-un divorț». După divorț, eu și Ilie am găsit modalități ca fetele să nu sufere după un scandal”, a susținut Amalia Năstase.

Amalia s-a recăsătorit cu Răzvan Vasilescu

La șapte ani de la divorțul de marele tenismen, Amalia Năstase, în vârstă de 45 de ani, s-a recăsătorit cu mai tânărul ei asociat Răzvan Vasilescu, la Las Vegas.

Cei doi formează o familie fericită, au împreună și un băiețel, pe Toma. „Pe Răzvan îl știam mai de mult, am început un proiect atunci. E bărbatul pe care-l iubesc și fără de care nu funcționez. Avem o relație atât de bine închegată și e atâta încredere între noi. Eu eram turmentată de ce se întâmpla în viața mea atunci, dar am zis hai să încercăm. El mă admira mai de mult. Eu sunt a dracului, nu aș putea să iert un bărbat dacă m-ar înșela”, a mai declarat Amalia acum ceva vreme.

