„E cu mama. Sunt foarte fericită. Mama a venit din prima săptămână de când am născut. Eu am dormit, sunt odihnită. Am parte şi îi mulţumesc lui Dumnezeu, de un copil foarte cuminte.

Doarme noaptea câte şase ore. E rai pentru noi în casă. În primele 3-4 săptămâni cât am alăptat trebuia să mă trezesc. Hrăneam copilul din trei în trei ore. S-a înţărcat singur, a trebuit să îi dau biberon pentru că nu lua în greutate şi nu a mai vrut”, a spus Diana Dumitrescu, potrivit Spynews.

„M-am bucurat foarte tare pentru că eu m-am chinuit foarte tare să rămân însărcinată. Nu m-am pozat cu burta, nu mi-am mângâiat burta pe Instagram. Nu ştiu dacă sunt clişee. E o fericire pe care e greu să o descrii în cuvinte. Mie îmi place viaţa privată să o ţin cât pot de mult pentru mine. Lumea întreabă, lumea cere. Nunta mea nu am vrut sub nicio formă să apară la televizor”, a mai spus Diana Dumitrescu.

La scurt timp după ce a născut, Diana a publicat pe contul de socializare un mesaj emoționant, în care le mărturisește tuturor cât de fericită este că visul ei și al soțului său s-a împlinit.

„Acum un an de zile spuneam amândoi un „DA” hotărât, fericiți și bucuroși că pornim împreună pe drumul vieții în dorința de a ne construi o familie.

De câteva zile în viață noastră a venit noul membru al familiei noastre, care ne face cei mai fericiți oameni de pe planetă! Suntem în al nouălea cer! Azi sărbătorim un an de căsnicie alături de fiul nostru, Carol Anton! Bine ai venit în familia noastră! Să îți fie viață magică și plină de culoare! Te iubim!”, spus vedeta la scurt timp după ce a născut.

