Piese precum „Sorry Not Sorry”, „Sign of the Times”, „Bella Ciao” sau „Oh, my love, my darling” vor fi reinterpretate și auzite de către telespectatori în primul Battle „X Factor”, difuzat astăzi, de la 20.30, la Antena 1. În urma Bootcamp-ului, fiecare jurat a rămas în echipă cu trei concurenți pentru această etapă eliminatorie, iar în această seară, cei doisprezece participanți vor încerca să-și câștige biletul către următorul Battle „X Factor”.

Jurații aleg concurenții pentru semifinala „X Factor” 2021

Grupurile Deliei, The Jazzy Jo Experience, Omajii și Raze de lună, vor încerca să demonstreze că merită un loc în următoarea etapă, în timp ce Florin Ristei, îndrumătorul fetelor, va fi nevoit să aleagă între vocile Bryanei Holingher, Dariei Peltea sau a lui Betty Iordăchescu.

O decizie grea va avea de luat și Loredana. Mentora grupei mature va trebui să aleagă între Andrei Calancea, Ștefan Doyle și Nick Casciaro, pe când Ștefan Bănică jr, juratul responsabil de grupa băieților tineri în acest sezon, va decide care dintre Mihai Turbatu, Ionuț Hanțig sau Andrei Duțu va părăsi emisiunea.

Părerile vor fi împărțite în rândul juraților, iar acest fapt va declanșa tensiuni la masa celor patru. „Hai să nu ne certăm și un cântec vesel să cântăm!”, a spus Ștefan Bănică jr, încercând să liniștească spiritele. Telespectatorii vor afla cine sunt concurenţii „X Factor” care vor participa în ultimul Battle al emisiunii, dar și motivul contradicțiilor de la masa juraților, în această seară, de la 20.30, la Antena 1.

