După o cursă în care adrenalina a fost la cote maxime, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au obținut o mult dorită victorie în ediția de aseară America Express, urmați foarte aproape de Cătălin Bordea și Nelu Cortea. Victoria nu le-a adus, însă, și imunitatea, astfel că orice se poate întâmpla în ediția de diseară, la careul cu ultimul vot din acest sezon.

Amuleta a fost câștigată de Cătălin Bordea și Nelu Cortea

Seara de ieri a fost dedicată sporturilor extreme la America Express. Jocul de amuletă le-a adus echipelor formate din Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, Puya și Melinda, Cătălin Bordea și Nelu Cortea un traseu spectaculos, cu tiroliană și coborâre în rapel de la o înălțime impresionantă. Concurenții au trecut prin toate porovocările extreme fiind cronometrați, iar amuleta a fost câștigată de Cătălin Bordea și Nelu Cortea. Continuarea cursei avea să le aducă o surpriză: o nouă misiune cu o tiroliană la o viteză uluitoare, în impresionantul Parc Național Chicamocha.

În această seară se decide care sunt echipele din etapa semifinală

Aventura continuă în această seară cu ediția în care se decide care sunt echipele din etapa semifinală. Deținătoarele imunității, Andreea Bălan și Andreea Antonescu, sunt singurele care se bucură de privilegiul de a avea asigurată trecerea în etapa a noua. „Suntem foarte fericite că am obținut acestă ultimă imunitate. Cred că și de aceea ne-am luptat foarte mult, pentru că știam că este ultima”, a declarat Andreea Bălan.

Frații Gavril și Puya și Melinda, în cursa pentru ultima șansă

Pentru restul concurenților, emoțiile sunt la cote maxime. Frații Gavril și Puya și Melinda s-au situat pe ultimele locuri, intrând automat la cursa pentru ultima șansă. Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au ajuns pe primul loc, dar nu au imunitate, fiind urmați de Cătălin Bordea și Nelu Cortea. Cele două echipe sunt astfel vizate la ultimul vot din acest sezon care trimite a treia echipă la startul cursei pentru ultima șansă.

Este pentru ultima oară când concurenții mai au ocazia în acest sezon să voteze – iar momentul este unul esențial. Urmează cursa pentru ultima șansă dinaintea etapei semifinale. „Știm că e greu. Pentru noi a fost benefică această imunitate pe care am câștigat-o. N-am vrea să fim în pielea niciunuia dintre ei”, a declarat Andreea Antonescu.

„Este o realizare că am ajuns până aici. Am bifat toate trei țările, am bifat jocuri, imunități, am bifat oboseală, dor, tot”, a mărturisit Cătălin Bordea înaintea careului. „Am ajuns mult mai departe decât mă gândeam în prima zi. Atunci credeam că voi pleca acasă după etapa 2 sau 3, pentru că nu mi se părea posibil să fac toate aceste lucruri. Nu ești niciodată pregătit. De câte ori ai impresia că vine ceva greu, vine ceva de 5 ori mai greu”, a spus Puya.

Întrecerea din această seară le va pune în față echipelor misiuni care cer atenție sporită, dar și creativitate. Va fi dramă din plin la cursa pentru ultima șansă, așa cum numai într-o țară din tărâmul telenovelelor poate fi. Echipele vor primi misiunea de a crea o telenovelă în fotografii, după scenarii cu dezvăluiri grele și momente pline de suspans. De la pasiune la confesiuni în lacrimi și scene copleșitoare, proba va pune la încercare talentul, dar și nervii concurenților.

