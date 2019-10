De Daria Maria Diaconu,

Artistul britanic James Blunt, care a cunoscut faima mondială în anul 2004, cu melodia You’re Beautiful, a lansat vineri un nou disc: Once Upon a Mind. Una dintre melodiile de pe noul album, Monsters, este dedicată tatălui său, Charles, care în prezent are probleme de sănătate.

Tatăl lui James Blunt are nevoie urgentă de un transplant de rinichi, după cum a povestit artistul în cadrul emisiunii Good Morning Britain, de la postul de televiziune ITV.

James Blunt, în vârstă de 45 de ani, a mărturisit că nu poate fi el donatorul pentru tatăl său, pentru că nu este compatibil, notează El Pais.

„Tatăl meu nu este bine în aceste momente… Am venit aici să vă întreb ce grupă de sânge aveți”, a mai spus muzicianul, în încercarea de a găsi un donator cu grupa de sânge 0 pozitiv.

FOTO: EPA

