Cum a slăbit Elena Gheorghe șase kilograme în două luni. A avut un șoc când a văzut cântarul: „Credeam că minte”

Nimeni nu ar fi crezut că Elena Gheorghe poate avea o relație complicată cu cântarul. A avut mereu o siluetă perfectă, chiar și în cele două sarcini, așa că nimeni nu ar fi bănuit-o vreodată că s-a „luptat” cu kilogramele. Se pare însă că și artista are astfel de bătăi de cap. Deși este adepta sportului și recunoaște că adoră pilatesul pentru echilibru dintre minte și corp, Elena Gheorghe admite că programul încărcat nu îi permite mereu să ajungă la antrenamente.

„Da, am mai făcut sport și încă fac. Ce-i drept în ultima lună, nu atât de des cât mi-am dorit, dar merg destul de constant la sală. O bună perioadă am fost și la pilates și chiar îndrăgesc foarte tare acest tip de mișcare, pentru că conectează cumva mintea și corpul și te relaxezi total, ca să zic așa. Dar nu am mai avut timp să mai merg și la pilates, că era destul de departe de mine. Cine știe, poate acest concept o să mă facă să vin”, a povestit Elena Gheorghe pentru Libertatea.

Cu toate acestea, nu neglijează sportul și mereu încearcă să se disciplineze în alimentație. Exclude vehement ideea de înfometare pentru a ajunge la kilogramele dorite, ba chiar este de părere că uneori este chiar bine să își facă mici plăceri vinovate.

„Muncesc foarte mult și știi care este norocul meu, că îmi place și ador ceea ce fac și nu simt. Nu simt decât când ajung acasă și mă dor toate cele pentru că îți dai seama, eu ard așa și când fac muzică, și când fac toate celelalte, mă implic foarte tare și într-adevăr trebuie să existe un echilibru și nu trebuie să ne înfometăm, trebuie să mâncăm calculat, să ne facem și poftele ca să nu ne frustrăm. și nici să n-ajungem la momentele alea când vrem să devorăm frigiderul pentru că nu ne-a mai făcut de mult poftă. Deci sunt pentru a ne face poftele, dar totuși a fi cumpătate, că după aia, tot noi plângem. Știi cum e când nu-ți mai vin blugii ăia și zici, ah, nu mai intru în blugii ăia?”, a mai completat artista.

Elena Gheorghe a luat atitudine când a văzut că nu o mai încap hainele

La începutul acestui an a fost însă momentul care a dat totul peste cap. Mai precis atunci când s-a urcat pe cântar și a văzut că are 56,4 kilograme. Atunci artista a intrat în panică, sperând totuși că aparatul o minte. A sperat la o eroare salvatoare în momentul în care și-a chemat familia în ajutor, însă cântarul avea dreptate.

„Băi, eu sunt foarte fericită pentru că de la începutul anului când m-am pus pe cântar, am avut așa o mică depresie. Deci, pe 1 ianuarie am zis: măi, în decembrie m-am cam pufoșit. Am avut foarte mult de muncă și am mâncat pe la ore târzii. Am fost și pe acasă. În momentul în care m-am pus pe 1 ianuarie pe cântar și am văzut 56,4 kilograme pe care eu le-am avut in sarcină, am zis, oh my God, gata! L-am chemat pe Nico. Nico, te rog frumos, nu merge cântarul, vin-o, te rog! Mama, nu, că mie îmi arată bine! Cornel, vin-o, te rog! Deci eram din ce în ce mai terminată psihic! Ideea era că cântarul nu mințea. Deci cântarul nu mințea, doar eu în mintea mea credeam că minte cântarul”, ne-a mai povestit amuzată Elena Gheorghe.

Determinată, Elena Gheorghe a luat atitudine și în două luni a reușit să scape de surplusul de kilograme. Nu a fost ușor, mai ales pe final de dietă, căci, acum știu toți cei care vor să scape de kilogramele în plus, ultimele două sunt cele care dau cele mai mari bătăi de cap.

„Mi-a luat destul de mult, adică mi-a luat cam aproape două luni să ajung la 50. Deci șase kilograme. De fapt, nu e foarte mult, dar… e totuși. Dar oricum, știi cum e, că ultimele două kilograme de dat jos e mai greu”, a mai povestit Elena Gheorghe pentru Libertatea.

