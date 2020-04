De Livia Lixandru,

La două zile de la ieșirea din show, Asiana Peng a dat cărțile pe față în relația cu Elena la Survivor și a spus că legătura lor a fost una complicată.

„Nu de la început am stat împreună, chiar vreau să specific acest lucru. La un moment dat, ea chiar susținea că de la început a fost alături de mine! NU! La început, până m-am pus eu pe picioare, tot eu am fost lângă mine și tot eu m-am ridicat.

Am început să fim mai apropiate după plecarea lui Bogdan Vlădău. În perioada aceea, era foarte sinceră cu mine, o simțeam foarte apropiată și chiar era super OK. Mă bucuram că sunt pe aceeași lundime de undă cu o persoană și nu îmi venea să cred (…).

Apoi, pe parcurs, am simțit-o că vrea să mă îndepărteze, dar am spus că mi se pare. Mai erau momente în care îmi spunea că nu fac bine și nu înțelegeam de ce, fiindcă ea voia să facă ea și astfel, a început să nu mai fie atât de ok relația mea cu ea.

Ideea este că am avut mare încredere în ea, de fiecare dată, pot spune că am privitat-o ca pe o mamă sau ca pe o soră mai mare, pentru că, așa o simțeam.

Până când, mi-am dat seama că ea doar își face damblaua cu mine și după…țaca-paca. Am fost un pic naivă. Da, consider că m-a dezamăgit Elena, pentru că nu poți să vii să acuzi un om că te-a trădat, dacă el nu a făcut acest lucru, și dai ca motiv că mergeam cu Balaurul după cocos, când eu făceam de la începutul competiției acest lucru.

Dar ea numai când nu a mai avut nevoie de mine a ”realizat„, faptul că de ce stau cu Ghiță, în condițiile în care am mai avut într-adevăr cu el certuri, fiindcă ele sunt normale la Survivor, apoi de ce sunt prietenă cu Mihai”, a spus Asiana la Fanarena, potrivit WOWBIZ.

