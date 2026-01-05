La începutul anului, pe pagina ei de Instagram, Emilia Ghinescu a distribuit o poză în care apare alături de Neagoe Viorel. Spynews a scris atunci că el ar fi noul ei iubit. Neagoe Viorel, potrivit informațiilor postate de el pe rețelele de socializare, s-a născut în Șerbănești, Argeș, și locuiește în Pitești. Tânărul ar fi studiat la Universitatea Politehnică din București.

Ulterior, aceeași publicație a notat că Neagoe Viorel ar fi început facultatea în anul 2018 și ar fi absolvit-o în anul 2022. Judecând după faptul că, în general, oamenii devin studenți la vârsta de 19 ani, asta ar însemna că bărbatul nu ar avea încă 27 de ani împliniți. Aceeași vârstă o are și Andrei, fiul cel mare al artistei. Emilia Ghinescu mai are și două fiice, Erika, în vârstă de 19 ani, și Anastasia, care are 9 ani.

Declarațiile Emiliei Ghinescu

După aceste speculații, artista a făcut primele declarații: „După sărbători, mi-am permis să îmi iau o vacanță alături de prieteni, de un grup de prieteni, la hotelul unor prieteni, prieteni care îmi sunt ca și o familie, la munte (…) Referitor cu cine am fost, sunt o femeie singură, care nu are de dat explicații cuiva sau care nu trebuie să justifice într-un fel dacă sau dacă are sau nu o relație cu cineva. Sunt lucruri care mă privesc personal pe mine și sunt un om care nu și-a discutat viața personală la televizor și nici nu am de gând să o fac. Important este că sunt bine și că sunt fericită”, a declarat Emilia Ghinescu, la Știrile Antena Stars.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

„De Crăciun am fost acasă, cu copiii cei mari. Am luat masa în familie (…) Eu de Crăciun nu cânt niciodată, de Revelion am cântat. Ei au plecat în Thailanda, ei sunt plecați, iar eu am rămas să muncesc. Așa face un artist, muncește în noaptea de Revelion”, a mai spus cântăreața.

Emilia Ghinescu, curtată de bărbați mai tineri decât fiul ei

În urmă cu doi ani s-a aflat că Emilia Ghinescu s-a despărțit de Sebastian după 13 ani de relație, deși au împreună o fetiță. „Ne-am despărțit. E o perioadă puțin mai grea pentru amândoi, am vrut să luăm o perioadă de pauză să vedem ce se întâmplă și cred că e un lucru care ne privește personal pe mine și pe el. Nu vreau să vorbesc despre motive, cred că are mai puțină importanță, sunt un om care nu își spală rufele în public”, a spus atunci Emilia Ghinescu pentru Spynews.

La un an de la despărțire, cântăreața spunea că e tot singură, dar că era foarte curată de mulți bărbați tineri. „Vă spun sigur că sunt copii mai tineri decât băiatul meu care îmi scriu. Eu am considerat că trebuie să știe, să nu își mai piardă timpul aiurea.

În niciun caz de pe Instagram sau de pe Facebook (n.r. – nu își dorește să îl cunoască pe viitorul iubit din mediul online). Eu am un principiu. Eu nu cred în dragoste la prima vedere. Nu m-am îndrăgostit în viața mea la prima vedere, adică niciodată. Mai cred în dragostea adevărată (…) Cred că iubirea este singura calitate prin care putem să îl mulțumim pe Dumnezeu”, a spus Emilia Ghinescu, la Antena Stars, acum un an.

Pe viitor, artista nu se mai vede căsătorită, însă își dorește o relație stabilă. „Căsătorită nu, dar într-o relație da, dar căsătorită nu. (…) Băiatul are 26 de ani și aștept de la ei nepoți și să se căsătorească, nu să merg eu la altar, în rochie de mireasă”, a mai spus ea la vremea respectivă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE