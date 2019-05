Fata lui Liviu Vârciu a împlinit 17 ani. A fost sărbătorită de mama ei

Fata cea mare a lui Liviu Vârciu, Carmina, și-a aniversat ziua de naștere în data de 8 mai. Adolescenta a avut parte de o mică petrecere organizată de mama sa, Amy Teiceanu.

Petrecerea a avut loc sâmbătă seara. Printre darurile pe care Carmina le-a primit de ziua ei se numără câteva bijuterii pe care și le dorea, încălțăminte în trend și cosmetice.

„Deși ziua mea este în 8 mai, am avut parte de o seară restrânsă și minunată în data de 4 (sâmbătă) alături de mama și de cei mai apropiați prieteni ai mei. Anul acesta nu am dat petrecere, doar am dat o masă între prietenii mei apropiați. Anul viitor voi da o petrecere mare în cinstea majoratului meu.

Am primit cadouri frumoase, am povestit și ne-am distrat de minune. Pot spune ca în acele momente am realizat cât de norocoasă am fost și sunt cu mama care a făcut mereu tot ce a putut ca să îmi facă pe plac. Chiar sunt binecuvântată!”, a spus Carmina pentru ciao.ro.

Liviu Vârciu este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din showbiz-ul românesc. A cântat alături de trupa L.A., cu care a avut un foarte mare succes la public. Ulterior, Liviu Vârciu s-a concentrat pe cariera de actor, dar și de prezentator de emisiuni de televiziune. A fost căsătorit o singură dată, cu o fostă asistentă de televiziune. Liviu Vârciu are două fete: Carmina, din relația cu Amy Teiceanu, și Anastasia, din relația cu Anda Călin. Liviu Vârciu și Anda Călin s-au despărțit anul trecut.

