Liviu Vârciu face mărturisiri despre cum i s-a schimbat viața în cele două săptămâni petrecute cu fetele sale.

Liviu Vârciu este mai fericit ca oricând. O spune chiar el, fără nicio rezervă. Motivul? De două săptămâni, de când s-a născut cea de-a doua sa fetiță, Anastasia, cântărețul trăiește bucuria pe care i-o oferă fiicele sale, dat fiind faptul că și Carmina s-a mutat la el. Totuși, pentru proaspătul tătic au început și grijile. Mezina familiei a făcut colici, iar Liviu este cel care o liniștește.

”Doarme numai pe mine. Stau câte patru ore, mi-e frică să o trezesc. Este cea mai frumoasă senzație. Mi s-a schimbat viața total. Mai ales că o am și pe Carmina (n.r. fiica cea mare a actorului, dintr-o altă relație)”, a mărturisit Liviu Vârciu pentru Libertatea.

Actorul a mai spus că are grijă, totodată, să nu-i ofere motive de gelozie Carminei.

”Și ea e foarte fericită. O iubește foarte mult. I-am zis însă că după o lună, când va mai crește puțin, o las să-i facă ce vrea. Momentan, nu o implic”, a adăugat acesta.

A schimbat pentru prima oara scutece!

Actorul a făcut lucruri pe care nu credea vreodată că le va face. Dacă înainte de a deveni tată spunea că nu va schimba niciodată scutece, ei bine, acesta a trecut cu bine și prin această experiență.

”Am zis că nu schimb scutece. Am făcut și asta, pentru prima oară în viața mea. Nu mi s-a părut așa groaznic. Chiar a fost neașteptat de bine”, ne-a mai spus Liviu Vârciu

”Mă duc la cine mă iubește”

În prezent, Liviu Vârciu are mai mult timp să se ocupe de fetele lui. El este cel care merge la cumpărături și o ajută pe iubita sa. Actorul nu mai are niciun proiect tv în acest moment, deși se află încă sub contract cu Antena 1.