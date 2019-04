Feli Donose și Seredinschi, pe aceeași scenă. Artistul a susținut primul concert în București

„A fost senzațional! A fost un super vibe, la un moment dat nu mai înțelegeam pentru ce piesă se strigă ”Bis!”. Evident că am depășit timpul care ne fusese dat, că am ajuns să cant și cover-uri. A fost super tare! Va super mulțumesc”, povestește cu emoție Seredinschi.

Seredinschi a fost protagonistul serii trecute, la lansarea celui mai nou single, Iartă-mă să te iert, cântat la cererea insistență a publicului, de trei ori. Artistul i-a avut alături pe colegii lui de la HaHaHa Production, Smiley, Dorian, Feli, Jean Gavril, Iova, dar și pe Raluka, Ana Baniciu, Nika și zeci de fani și prieteni apropiați. Piesă mea de dor, Ochii ei, Ayo sau Față de pe Insta au fost piesele pe care Seredinschi le-a cântat cu trupa în față a peste o sută de invitați. Mai mult, Seredinschi a cântat și un cover al piesei lui Smiley ”Ce mă fac cu ține de azi”, acesta fiind momentul în care Feli s-a decis să urce pe scenă și să cânte împreună cu Seredinschi refrenul piesei.

„Trăim într-o perioada în care oamenilor le e greu să fie asumați, deși inevitabil greșesc. Piesă ”Iartă-mă să te iert” a venit într-un moment în care am simțit că asumarea unei greșeli făcute duce mereu la iertare, iar iertarea reciprocă deschide porțile spre sentimente frumoase, și nu ostile. Sper că cei care o vor ascultă să înțeleagă că un ”iartă-mă” spus la momentul potrivit poate salva ceva ce în prima instanța nu poate fi recuperat”, mărturisește artistul.

Cine este Seredinschi

Seredinschi a început să cucerească inimile fanilor încă de la Vocea României, iar acum că artist HaHaHa Production. Seredinschi sau ”Sere”, cum îi place să i se spună, deține o voce impecabilă și apreciată de către public. Drumul în muzică a început alături de Smiley și echipa de la HaHaHa Production, unde a și compus prima piesă, Piesă mea de dor, care s-a auzit pe radiourile din întreagă țară. Tot el a fost vocea care a deschis toate concertele lui Smiley în cadrul turneului național ”Confesiune”.

Citește și

VIDEO | Interviu cu comisarul european pentru Educație, Tibor Navracsics. Cum poate sistemul de învățământ să îi pregătească pe elevi pentru piața muncii actuală, nu pentru cea din trecut