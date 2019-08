„Am știut de mică ce aveam de gând să fac cu viața mea și asta înseamnă că de mică am vrut să îi fiu alături tatei pe scenă. Nu visam că voi fi alături de el, știam că mai devreme sau mai târziu dorința se va îndeplini. Am urcat pentru prima oară pe scenă alături de tata, la un an după ce m-am întors de la Londra (n.n. Ada a revenit în țară acum trei ani), în piesa „Niște animale”, unde am avut bucuria să îl am alături și pe tata numărul doi, Romică (n.n. Țociu). Să am debutul pe scena teatrului alături de amândoi a fost magic”, mărturisește ea.

În prezent, Ada Palade joacă în satira „Apocalipsa în patru acte”, spectacol care se desfășoară pe toată perioada verii. De asemenea, poate fi văzută în seri de stand-up comedy organizate în diferite cluburi și pub-uri. “Cu muzica nu am o regulă în a alege unde să cânt. Cum se ivește ocazia, sunt pregătită de show”, mai spune aceasta.

Ada îi este alături tatălui ei nu doar pe scenă, ci și în bucătărie. „Tata este un chef cu multă experiență și are idei foarte interesante. Îi sunt ajutor în bucătărie oricând prind ocazia. Îmi place să îi fiu sous chef. Cu toate că nu comunică, îi înțeleg nevoile și sunt atentă să îi fiu cât mai de folos cu putință. Este pasionat de carne, iar eu de legume și ciorbã. Aici ne ciocnim în stiluri, dar găsim căi de mijloc și tot am reușit să îl fac să guste din ardeii mei umpluți cu orez și năut. Tata este mai tradiționalist, pe când eu am influențe asiatice, orientale și mediteraneene”, mai spune ea.

