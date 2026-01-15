De curând, Vlăduța Lupău a publicat pe conturile ei oficiale de pe rețelele de socializare un videoclip în care Isaia, băiețelul cel mic, petrece timp cu tatăl lui. Mai exact, cei doi se relaxau în sufragerie, pe canapea, când a avut loc un moment neașteptat, surprins de camerele de supraveghere și care a devenit rapid viral în mediul online.

Momentul viral cu Isaia

Micuțul a alunecat și a căzut cu capul în jos de pe canapea, însă tatăl său a reacționat imediat și l-a prins de picior, ajutându-l să se ridice. „Când copilul rămâne cu tăticul 😅😅😅. Ps* de câte ori te-ai uitat la acest video? 😁“, a fost prima reacție a Vlăduței Lupău.

Vedeta a făcut public videoclipul înregistrat de camera de supraveghere din locuința familiei și l-a distribuit pe rețelele de socializare. Clipul a strâns rapid peste 10.000 de aprecieri și peste un milion de vizualizări doar pe Facebook.

Pe Instagram, clipul a fost văzut de aproape două milioane de ori.

Vlăduța Lupău a plecat în America

Totodată, prin intermediul rețelelor de socializare, Vlăduța Lupău a anunțat că a plecat în America pentru două săptămâni. Are mai multe cântări acolo, iar despărțirea de copii a fost grea.

„Și vremea plânge 💧💦 că plec două săptămâni. Multă putere au acei părinți care pleacă la muncă în străinătate și își lasă copiii, familia acasă …. Mă înclin în fața lor. Ps* le-am zis că vine mama repede din America 🇺🇸 💔”, a transmis artista.

