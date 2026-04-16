Într-un dialog pe care Libertatea l-a purtat recent cu actorul Bob Rădulescu, acesta ne-a dezvăluit ce criteriu trebuie să îndeplinească un film pentru a fi achiziționat de Netflix. În caz contract, producția poate ajunge pe VOYO.

Potrivit actorului, totul are legătură directă cu numărul de difuzări pe care filmele românești le au după ce intră în cinematografele din țară.

Actorul Bogdan Bob Rădulescu la premiera din Spania a filmului „Acel Martie" („That March")

„Netflix are o cerință, din câte am înțeles de la băieții care se ocupă de treaba asta. Nu știu exact și nici nu vreau să greșesc, dar știu că trebuie să ai un număr de intrări în cinema, ca să cumpere Netflix filmul. E o cifră sub care nu poți… Am jucat acum 2-3 ani într-un film foarte bun, făcut de o mică echipă din Târgu Mureș, un film cu subiect, cu actorie, foarte bun film. Dacă a făcut în cinema sub 10.000 de intrări, nu l-au luat. Este pe VOYO acum, dar nu este pe Netflix.

Pe Netflix te vede toată lumea care are Netflix! Asta o știi și tu, o știu și oamenii care ne citesc, care ne văd, care ne ascultă. La cinema se duc oamenii care sunt fani. Fie sunt curioși, fie sunt fani. Ai lui Mircea Bravo, ai lui Iura Luncașu, ai actorilor, ai oricui… Fani! Când ai fani, oamenii plătesc bilet și vin la cinema să te vadă. Pe Netflix, lumea așteaptă: «Lasă că intră și pe Netflix»! Noi am auzit expresia asta de un milion de ori. O grămadă de oameni, inclusiv fani, ne-au zis:. «Ce fain că ați făcut încă un film. Nu mergem în cinema, mai avem un pic de răbdare și-l vedem pe Netflix»!

Nu pot să condamn, comportamental fiecare decide când și în ce context se uită. Dar nu pentru mine personal, Bob Rădulescu, ci pentru Mircea Bravo sau pentru un producător, cum îl avem la «Acel Martie» pe Nicu Moldovan… Contează foarte mult intrările în cinema, că de aici îți vin banii și te duci mai departe. Dar mulți nu se duc așa departe cu ideea: «Hai să sprijin un produs local! Uite, e echipă din Cluj, pe care o simpatizez, îi cunosc pe oamenii ăia… Hai să le dau 25 de lei sau 30 de lei pe bilet»… Înțeleg, sunt și rațiuni financiare sau rațiuni de timp. Și comoditatea face ca mulți dintre ei să aștepte să ajungă filmul pe Netflix.

Dar pe Netflix, asta am văzut-o, știi unde? În comentariile pe care le lasă oamenii după ce văd filmul la cinema versus comentariile pe care le lasă pe Netflix. Dacă la cinema îți vin cunoscuții, apropiați, fani, oameni care sunt foarte încântați de ce faci și vor să te sprijine cu biletul ăla pentru care tu, ca artist, ești recunoscător, că oamenii își rup din timp și bani să-l vadă… Și oamenii îți zic, de cele mai multe ori îți zic de drag, îți zic de bine.

Așteaptă ceilalți, o mare parte dintre ei așteaptă să ajungă filmul pe Netflix și cumva de pe canapea dai alt review… Sigur, gusturile, din nou, nu le discuți. Dar oamenii așa sunt foarte… Publicul e diferit! E foarte interesant… O mică parte dintre cei care comentează sunt constanți: l-am văzut, are părți bune, are aia, are aia… Unii sunt foarte tranșanți, parcă nu există în viață și o zonă de gri. Există oameni extrem de polarizați: ori e o mizerie, ori e genial. Asta așa ca exemplu! Dar viața este în nuanțe, în toate culorile…”, a spus Bob Rădulescu în exclusivitate pentru Libertatea.

Astfel, actorul care a jucat, printre altele, în „Vecina” și în „Acel Martie”, a dezvăluit că un film românesc, pentru a ajunge pe Netflix, trebuie să aibă peste 10.000 de intrări în cinematografele din țară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri – Filme și seriale: Unde se va filma „Emily in Paris". În ce serial inedit va juca Cercei Lannister
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
