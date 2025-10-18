„Azi mi-aș dori din suflet să pot veni la ziua ta de naștere, la majoratul tău, să te privesc în ochi, să-ți vorbesc, să-ți spun cât de mult te iubesc și că voi fi toată viața lângă tine, să te susțin când îți va fi greu. Să-ți spun că te-am crescut cu dragoste și cu lacrimi, chiar dacă nu am fost mama perfectă, că mi-aș da și sufletul pentru ține dacă ar fi nevoie, că îmi doresc să fii fericit și să duci o viață bună și semnificativă!!! Dar știu că nu am voie!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Că între noi cineva a ridicat un zid înalt și gri, care a înlocuit nimbul de lumină aurie ce te înconjura când erai mic, un zid gri unde este doar tăcere. Știu ca ești supărat pe mine, știu că ești confuz, ca nu mai știi ce sa crezi, ca nu vrei sa ma vezi fiindca ti-au băgat în cap tot felul de prostii dar știu c sia intr-o zi toată mascarada asta se va sfârși.

Nu poți fi orfan dacă ai mama în viață. Știu că ești curajos, foarte inteligent, tenace și perseverent și că într-o bună zi, când te vei maturiza suficient, vei reuși să faci diferența dintre bine și rău, dintre adevăr și minciună și atunci va veni momentul în care vom sta de vorbă cu adevărat”, a scris Adriana Bahmuțeanu, pe Facebook.

Recomandări Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București

Recent, Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit cu George Restivan, dar a simțit lipsa copiilor și a mamei sale în ziua cununiei civile. Vedeta a ales să facă la începutul acestei luni, doar cununia civilă și va amâna petrecerea pentru anul viitor.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE