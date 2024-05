Fotografii cu Bella Hadid pe covorul roșu de la Cannes 2024. În rochia transparentă, fotomodelul a atras toate privirile

Luni, Bella Hadid a apărut pe covorul roșu de la Cannes 2024 purtând o ținută excentrică din prezentarea de toamnă 2024 a casei de modă Saint Laurent. Rochia fotomodelului e realizată dintr-o țesătură transparentă, maro, având încrețituri și noduri în față și un decolteu adânc.

Bella Hadid, într-o rochie transparentă la Cannes 2024

Stilul transparent este, de asemenea, în centrul atenției pentru „Sheer: The Diaphanous Creations of Yves Saint Laurent”, expoziție care a fost deschisă în februarie la Muzeul Yves Saint Laurent din Paris. La ținuta ei îndrăzneață de la Cannes 2024, Bella Hadid a purtat pantofi de la Saint Laurent și bijuterii cu diamante.

Bella Hadid a fost considerată cândva „regina de la Cannes” de către stilistul Law Roach, cu care obișnuia să colaboreze. De-a lungul anilor, modelul a purtat Schiaparelli, Jean Paul Gaultier, Versace și multe altele brand-uri pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Cannes.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Recomandări Florian Coldea, la DNA. Fostul șef al SRI, audiat într-un dosar de trafic de influență și spălare de bani

La premiera filmului „The Apprentice”, în care joacă și românul Sebastian Stan, Bella Hadid a fost însoțită de Cate Blanchett, într-o rochie Haider Ackermann, și de Coco Rocha, care a purtat o rochie de Robert Wun.

Cate Blanchett, la premiera „The Apprentice“

Maria Bakalova, care o interpretează pe Ivana Trump în filmul inspirat de primii ani ai lui Donald Trump în afacerile imobiliare din New York, a purtat o rochie din colecția de primăvară 2016 a Dolce & Gabbana.

Maria Bakalova, Ali Abbasi și românul Sebastian Stan

Festivalul de Film de la Cannes este un festival de film anual care are loc la Cannes, Franța, și care prezintă în avanpremieră filme noi din întreaga lume. Cea de-a 77-a ediție are loc între 14 și 25 mai. Cineasta americană Greta Gerwig este președinta juriului pentru competiția principală, în timp ce actrița franceză Camille Cottin este gazda ceremoniilor de deschidere și de închidere. „Kinds of Kindness”, „Oh, Canada”, „The Apprentice”, „Megalopolis” și „Furiosa” sunt câteva dintre filmele prezentate în cadrul festivalului din acest an.

Recomandări Părinții studentei ucise în accidentul de la 2 Mai, față în față cu Vlad Pascu. „Îi merge bine la pușcărie. La mulți ani!”, spune tatăl Robertei Dragomir

Producții românești la Cannes 2024

Lungmetrajul „Trei kilometri până la capătul lumii”, în regia lui Emanuel Pârvu, a avut la Cannes premiera mondială în „Competiția Oficială”, în data de 17 mai 2024. Lungmetrajul-documentar „Nasty”, regizat de Cristian Pascariu, Tudor D. Popescu și Tudor Giurgiu, va fi prezentat în secțiunea „Proiecții Speciale” din Programul Oficial, pe 23 mai 2024.

De asemenea, anul acesta, Festivalul de Film de la Cannes include pentru prima dată o secțiune imersivă, „Cannes XR – Immersive”. Doar 8 proiecte din întreaga lume fac parte din competiția acestei secțiuni, iar unul dintre acestea este românesc: „Human Violins: Prelude”, o creație regizată și produsă de Ioana Mischie.

Foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News