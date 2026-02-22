Gabriela Cristea și Tavi Clonda au bifat la finalul anului 2025 un vis pe care îl aveau de mult timp: achiziția unei case de vacanță în Italia, într-o zonă spectaculoasă, aproape de Marea Adriatică. Cei doi au ales regiunea Abruzzo, cunoscută pentru peisajele sale naturale, orașele cochete de pe coastă și atmosfera liniștită, perfectă pentru relaxare.

Vedeta a povestit deschis cum a decurs întregul proces de cumpărare, oferind informații utile pentru românii care iau în calcul o investiție similară. Deși pare complicat la prima vedere, Gabriela Cristea spune că lucrurile sunt mult mai simple atunci când sunt parcurse pas cu pas și cu sprijinul potrivit.

Primul pas a fost documentarea atentă. Gabriela Cristea a selectat mai multe proprietăți de pe site-uri specializate, analizând atât zona, cât și starea imobilelor și prețurile practicate. După ce a restrâns lista la câteva variante care corespundeau dorințelor familiei, a început să contacteze vânzătorii.

Un rol esențial l-a avut colaborarea cu o agenție imobiliară locală, care s-a ocupat de verificarea documentelor și de clarificarea tuturor detaliilor legale.

„Hai să vorbim despre cum ajungi să îți faci programările pentru vizionare. Eu mi le-am făcut undeva cu trei săptămâni, pentru că a durat ceva. Am intrat pe site, mi-am găsit câteva case, mi-am făcut selecția finală, le-am pus într-un folder special și am început să trimit mesaje.

Unele dintre agenții mi-au răspuns, la altele am insistat. Mare atenție că nu vorbesc engleză și asta ar putea să fie un handicap. (…) După ce am ajuns la un consens, am făcut programările. Mi-am programat pe zile, noi am avut cinci zile full, în care de dimineață și până seara am început să vizionăm case.

După ce le-am văzut pe toate, am ajuns la concluzia că aceasta este casa pe care noi ne-o dorim. Am sunat la agenție, am aflat că toate actele sunt în regulă, foarte important acest lucru”, a declarat Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au negociat prețul cu proprietarul

După alegerea locuinței potrivite, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au negociat prețul cu proprietarul, iar în momentul în care s-a ajuns la un acord, au achitat un avans de 10% și au semnat un precontract. Acest pas a avut loc în luna iunie 2025.

Contractul final de vânzare-cumpărare a fost semnat abia în luna noiembrie, un interval care, spune Gabriela, este absolut normal în Italia. Procedura implică mai multe etape administrative, iar cei interesați trebuie să fie pregătiți pentru un proces care se întinde pe câteva luni.

„Am făcut o ofertă, s-a negociat cât s-a negociat. (…) Am ajuns la concluzia că se poate. Am dat un avans care a fost de 10% și s-a făcut un precontract. Practic noi am văzut casele în iunie și contractul final de vânzare-cumpărare l-am făcut la jumătatea lunii noiembrie. (…) Între 13:00 și 15:00 la ei nu se lucrează, faceți-vă programările în funcție de asta”, a declarat Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea a explicat că e necesară prezența unui traducător autorizat la semnarea actelor

În ceea ce privește cetățenii români, vedeta a explicat că nu există piedici majore. Este necesară prezența unui traducător autorizat la semnarea actelor, pentru a se asigura că toate clauzele sunt înțelese corect, însă restul pașilor sunt similari cu cei ai unui cetățean italian.

„Înainte de orice trebuie să îți deschizi un codice-fiscale, ți-l deschizi o singură dată și este valabil și dacă vrei să cumperi 100 de proprietăți în Italia. Este un fel de cod numeric personal, prin care tu plătești impozit la stat. Până când nu deții acest codice fiscale, nu ai cum să plătești impozit și să devii proprietar.

Poți să devii proprietar în Italia dacă ești cetățean al Uniunii Europene. După ce am făcut acest codice fiscale, am mers la un notariat, am avut nevoie și de un traducător autorizat, care semnează pe contractul de vânzare-cumpărare ca și cum ar fi notar”, a declarat Gabriela Cristea.

Casa din Abruzzo urmează să fie renovată și transformată într-un refugiu de vacanță pentru întreaga familie. Pentru Gabriela Cristea, această investiție nu înseamnă doar o proprietate peste hotare, ci și un proiect de suflet și o promisiune de timp de calitate petrecut într-un loc care oferă liniște, mare și soare.

