„Dragilor, suntem deja acasă de ceva vreme dar ne refacem după luuuuunga noastră vacanță de pe coasta de vest a Americii. Fetele s-au adaptat mai repede, Tavi și cu mine suntem mai “demolați”.

De fapt, voiam să vă spun că vacanța asta a fost o probă de anduranță din care Victoria și Iris au ieșit câștigătoare și foarte câștigate. Au fost atât de rezistente și adaptabile la un efort uriaș și am avut multe momente în care le-am privit cu atât de multă admirație și mândrie.

Am fost întrebați deseori de ce am cheltuit banii să le luăm pe fete cu noi, că oricum nu o să înțeleagă nimic”, iar răspunsul nostru este că “noi credem că ele înțeleg absolut totul și cu cat petrec mai mult timp cu noi, cu atât legătura dintre noi devine mai puternică iar amintirile ne unesc și mai tare”.

Vă las câteva poze din vacanță cu ele, în prima poză ele dorm pe scările de de MGM în Las Vegas, așteptând uberul să ne ducă la hotel după concertul Bruno Mars, la care Iris a dansat cot la cot cu toată lumea din sala”, a scris Gabriela Cristea pe contul de socializare.

„Nu am postat nimic de 2 zile pentru ca atat a durat sa ajungem acasa… Din Honolulu pana la Bucuresti,aproximativ 13.000 km, via Los Angeles si Amsterdam! Dar a meritat! Fetele s-au comportat minunat iar acum abia ne obisnuim cu fusul orar de acasa… Azi noapte ne-am trezit la 3!”, a scris și Tavi Clonda pe contul de socializare.

