Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil sunt căsătoriți doar civil și au în plan să facă și cununia religioasă. Fotomodelul își dorește să arate impecabil în ziua cea mare, astfel că își dorește o rochie spectaculoasă. Dani Oțil a însoțit-o pe soția sa în Italia, la Roma, acolo unde aceasta a mers să probeze mai multe rochii.

„Ok, dacă vă zice că mergeți doar până într-un loc unde urcați doar zece minute, vă rog mult de tot spune-ți nu, mă opresc la o pizza… Măcar voi… salvați-vă! Ai văzut că eu am față de italian bogat? Și nu sunt nici italian, nici bogat”, a spus prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” pe Instagram.

„Deci, da?”, l-a întrebat Gabriela Prisăcariu pe soțul ei, așteptând o părere sinceră din partea acestuia.

„Ți se văd chiloții”, a răspuns Dani Oțil.

„Pentru 23 de minute am plătit 200 de euro”

Prezentatorul de la Antena 1 a continuat să povestească pe rețelele de socializare situația de care a avut parte la showroom. Se pare că Dani Oțil a fost nevoit să plătească 200 de euro pentru ca Gabriela Prisăcariu să probeze câteva rochii de mireasă.

„Stimați bărbați, gentlemani sau nu. De ce spun eu că bărbații sunt mai uniți decât femeile?! Am fost într-un loc unde se probează rochii de mireasă, doar ca să probăm, unde te duci cu câteva luni înainte, nu cu o săptămână, două înainte. Pentru 23 de minute am plătit 200 de euro. Nici șampanie nu ne-au dat. În filme am văzut că e cu șampanie, cafea, apă! Nimic! Un pahar de apă nu ne-au dat. Acum, să vă zic eu, bărbați, vreodată, vreunuia dintre noi i s-a cerut să plătească ceva într-un magazin de motociclete?! 200 de euro pentru 23 de minute! Ai probat ce ai vrut, poate ai luat-o și la drive test… Nu ți-a cerut nimeni niciun ban, niciodată. Bărbați! Stați uniți! Eu de aici nu cumpăr nimic. Mai bine îmi iau o motocicletă. De fapt, de banii ăia îmi iau două motociclete.”

Dani Oțil vrea să o invite pe Mihaela Rădulescu la nuntă

În urmă cu 13 ani, Dani Oțil și Mihaela Rădulescu țineau prima pagină a ziarelor după ce s-a aflat de relația lor. Diferența de vârstă dintre ei era de 11 ani, prezentatorul TV fiind mult mai tânăr. După 5 ani de relație, cei doi au decis să pună punct, iar fiecare să o ia pe drumul său.

Invitat în podcastul lui Speak acum mai bine de un an, Dani Oțil a vorbit, printre altele, și despre Mihaela Rădulescu, femeia care i-a schimbat complet viața. Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a făcut o declarație care l-a luat prin surprindere chiar și pe artist.

Dani Oțil s-a căsătorit civil în anul 2021 cu Gabriela Prisăcariu, femeia care l-a făcut și tată, iar evenimentul a fost unul restrâns. Colegul lui Răzvan Simion are în plan să organizeze un eveniment mai mare, unde o va invita și pe Mihaela Rădulescu. Mai în glumă, mai în serios, matinalul de la Antena 1 anunță că fosta lui iubită se află pe lista invitaților.

„Mihaela a fost pentru mine un mare boost de imagine, pentru că eram un mucos de 28 de ani care făcea dragoste cu o femeie mai bătrână. Ea îmi zicea tot timpul: «Dani, eu sunt atât de bătrână, încât trebuie să-ți căutăm o nevastă». Dar noi eram împreună, în vacanță. Am uitat să o chem la nuntă. Are plicul pregătit. Am vorbit tot. I-am promis că… eu am făcut o nuntă de 30 de persoane. O să o chem când fac nunta aia mai mare. E singura mea șansă să câștig bani de la PRO TV. Să vină să bea și să mănânce, apoi să lase la plic”, a spus Dani Oțil, precizând că ultima glumă a fost pe moment.

