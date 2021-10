Dani Oțil este cunoscut pentru glumele sale și simțul umorului pe care îl are, iar soția sa pare că îi calcă pe urme. Gabriela Prisăcariu a stârnit mari controverse printre mămici atunci când a spus cum își liniștește copilul. „Ce faci când plânge copilul în mașină? Dai muzica mai tare ca să nu-l mai auzi”, a spus soția prezentatorului de la Antena 1, însă nu toată lumea a înțeles ironia.

Gabriela Prisăcariu se afla la volanul mașinii când fiul ei a început să plângă, micuțul aflându-se pe bancheta din spate, în scaunul special pentru bebeluși. Pentru că nu avea prea multe soluții până să oprească mașina să-l liniștească pe cel mic, soția lui Dani Oțil a făcut o glumă care nu a fost pe placul tuturor.

„Ce idee idioată… mă dezamăgești”, a fost un mesaj pe care o urmăritoare i l-a trimis Gabrielei Prisăcariu, iar reacția ei nu a întârziat să apară. Soția lui Dani Oțil a arătat tuturor mesajul privat pe care l-a primit și a spus: „Bună dimineața la toate perfectele”.

Deși este la început, Gabriela Prisăcariu și-a intrat foarte bine în rolul de mamă. Soția prezentatorului de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și-a revenit spectaculos după sarcină și este extrem de fericită de când în viața ei a apărut micuțul Luca Tiago.

Gabriela Prisăcariu a născut prin cezariană

Soția prezentatorului de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a anunțat că a născut prin cezariană și nu a vrut să spună motivul pentru care nu a născut natural, considerând acest subiect mult prea intim.

„Am născut vineri seară, pe 10 septembrie, la ora 22.30, prin cezariană. Nu stau acum să explic cum și de ce nu am născut natural și am ales cezariană, pentru că sunt niște lucruri intime. Bebelușul este sănătos. (…) Am născut la un spital privat. Am plătit tot. Oamenii de aici sunt minunați. După ce s-a terminat operația mi-au fost puși niște ciorapi compresivi, care ajută la circulație”, a povestit Gabriela Prisăcariu imediat după ce l-a adus pe lume pe Luca Tiago.



