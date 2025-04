La ceas de sărbătoare, Dan Negru a ales să îi ureze La mulți ani de Florii lui Florin Piersic publicând un clip video special cu el și actorul în vârstă de 89 de ani. Prezentatorul l-a întrebat pe celebrul actor, care îi e și bun prieten, ce amintiri speciale are legat de ziua de Florii.

„Mama mea, când veneau Floriile, îmi spunea: Vin Floriile cu soare și Soarele cu Florin. Eu, astăzi, aș spune altfel: Vin Floriile cu soare și Soarele cu Florini, pentru că toată țara e plină de Florini.

Și altă amintire a mea tot legată de Florii e când eram în turneu în Țara Sfântă și ne-am dus împreună cu Angela Similea și cu minunatul meu coleg Matei Alexandru, ne-am dus la mormântul lui Iisus cu flori. Nu uit niciodată pentru că asta pentru mine a fost ceva cu totul și cu totul altfel”, și-a început confesiunea Florin Piersic.

„De câte ori ai fost în Ierusalim?”, l-a întrebat Dan Negru. Florin Piersic și-a amintit apoi de un spectacol la care era la un pas să nu mai ajungă, în Ierusalim. Ajuns târziu, a făcut și o gafă, iar Alexandru Lulescu, colegul lui, a rămas complet gol pe scenă din cauza lui.

Florin Piersic: „Am amintiri extraordinare”

„De 46 de ori. Am amintiri extraordinare legate de faptul că am jucat acolo, că am fost la Ierusalim într-un spectacol pe care nu pot să îl povestesc pentru că e prea lungă povestea, cu momentul când eu am rămas la Tel Aviv, capitala Israelului și am plecat cu întârziere și nu știam cum să ajung.

O să aflați povestea de la mine cândva. Am fost singurul care am plecat cu întârziere, am zis că stau la mare, mă simt bine, e nemaipomenit și atunci în clipa în care am plecat din Tel Aviv cu un autobuz… spectacolul era la Ierusalim.

Și momentul în care eu doream să ajung și știam, o colegă foarte dulce, Cristina Stamate, spunea că trebuie să vină, trebuie să vină Florin Piersic. Ea vedea că nu am apărut. (…) Și la urmă mă duc, sunt înnebunit că ajung și arhiplin era. Și eu, intru pe scenă. (…) Și eu mă uit bine la public și îl văd pe Nuțescu, îl văd că se bărbierește, dar îl vedea publicul din partea stângă.

Și eu ca să nu-l vadă publicul m-am dus și am tras cortina, dar nu știam că e pe rulmenți, și în clipa când eu am tras cortina, a venit toată cortina și cine era în spatele cortinei în pielea goală? Alexandru Lulescu! Era în spectacol și fusese, era o căldură extraordinară și el s-a dezbrăcat. Lumea a început să aplaude și el era așa cum îl făcuse maică-sa”, a povestit amuzat actorul.

La sfârșit, Dan Negru i-a urat încă o dată La mulți ani lui Florin Piersic de Florii, la fel cum au făcut și fanii pe Facebook, în clipul arătat de prezentator.

