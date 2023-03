Pelicanu, personajul interpretat de George Ivașcu, face parte din banda lui Bebe Măcelaru, jucat de George Mihăiță. Despre rolul lui, George Mihăiță recunoaște: „Are instinct de supraviețuitor. De aceea e Pelican. Acumulează mult și… hop. O dată scapă. Pentru mine este un rol de compoziție, chiar mă certau scenariștii că mai folosesc pe, de.

„Îmi face mare plăcere, pentru că este un rol de compoziție”

Pentru mine, dificultatea a fost că trebuie să-mi stric acest tipic de a vorbi corect limba română, să inversez topica vorbirii. Până acum îi certam pe studenții mei și le spuneam să vorbească corect gramatical, iar eu acum trebuie să vorbesc invers. Dar îmi face mare plăcere, pentru că este un rol de compoziție”, a spus el pentru ego.ro.

Actorul a mai dezvăluit că nu are prea multe în comun cu personajul lui. „Foarte mult din mine nu are. În schimb, are umorul. Încă de la primul episod, când își dă seama că a intrat într-o situație în care nu dorea să intre, în momentul ăla devine foarte puternic simțul de supraviețuire și încearcă să-i păcălească pe toți. Aici este frumusețea rolului, că nu poți anticipa ce urmează să facă. O dată zici ce canalie simpatică și imediat devine criminal”.

În serial, George Ivașcu joacă alături de tineri actori, de Denis Hanganu, de Marian Olteanu, de Mădălina Craiu. Unii dintre ei i-au fost studenți la facultate. „Nu i-am lăsat cu nicio restanță. Dovadă că am făcut o mare greșeală. Asta râdeam și cu Denis (n.r. Denis Hanganu, personajul principal din Clanul), că dacă știam, nu îl treceam clasa. A ajuns să mă hărțuiască în halul ăsta”, a mai declarat amuzat George Ivașcu.

Ce relație are George Ivașcu cu Codin Maticiuc

Personajele interpretate de George Ivașcu și Codin Maticiuc interacționează des în episoadele serialului. Cei doi actori se cunosc de ani de zile, se împacă foarte bine. „În primul rând, Codin, doar dacă ai prejudecăți cum că el nu poate decât un anumit gen, este un actor foarte bun.

În primul rând, el ca om este un om care vrea să cunoască cât mai mult, e un om aplicat spre modificare, dovadă că în toată existența lui de până acum s-a modificat continuu. Nu e un om care s-a așezat și s-a complăcut în situație. Era de așteptat ca el atât în rolul ăsta, cât și în cele pe care le va mai face, cu siguranță vor mai fi și altele, să caute o altă dimensiune actoricească”, a spus George Ivașcu.

Și a continuat: „Nu mă așteptam să ne întâlnim neapărat, dar filmul ăsta ne-a adus împreună și am descoperit că suntem niște parteneri foarte buni, să ne potrivim și asta vine din faptul că Codin are această căutare și o natură sociabilă. Imediat prizezi cu el, imediat faci punte cu el”.

