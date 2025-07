„Adriana este femeia vieții mele…Ea mi-a dat mie o iluzie, eu am crezut că mă iubește…dar nu înțeleg cum o iubire poate să se consume( n.r. așa cum a declarat Adriana Bahmuțeanu în urmă cu puțin timp), sau altceva, să spună că oceanul este de vină, că eu sunt acolo, ea în România(..)

Acum, vă spun sincer, suntem la un statut de statistică, nu mai vorbim de o relație. Lumea trebuie să învețe că atunci când lași influențele de afară… negative să îți intre în relație, ca o picătură chinezească, această picătură chinezească va ajunge să îți canibalizeze relația”, a menționat George Restivan la emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, potrivit Wowbiz.

George a dezvăluit și care sunt motivele reale pentru care nu a mai existat nicio căsătorie, așa cum plănuise.

„Mie, într-un fel, Adriana mi-a dat impresia că mă iubește cu adevărat. Eu așa am crezut! Că acum, încep să mă conving că poate nu-i așa cum am crezut eu și mi-a dat o iluzie…este altceva. Însă, eu nu mai pot să mă întorc să am o relație, ar însemna să mă întorc să am o relație cu adversarele ei, de fapt, prietenele ei. Ar însemna să intru direct în relație cu ei, și eu refuz, mai bine stau singur. Cum să mă întorc eu acolo, când mă gândesc că în momentul în care aș reveni, trebuie să ”stau de șase” pentru relația mea.

Vreau să mă înțelegeți, când am cunoscut-o pe Adriana și am intrat în relație cu ea, nu am venit nici cu bagaje, nici cu bagajele trecutului…

Am venit doar cu lecțiile învățate din relațiile anterioare, în plus, am lăsat și America, am lăsat tot, tot ce am avut, o viață de om, am lăsat-o pe mama singură, să fiu acolo cu Blake, cu Adriana.

Să înțeleagă lumea, eu nu am plecat apoi din România că nu m-am obișnuit, că nu mi-ar fi plăcut. Greșit. Mie mi-a plăcut foarte mult România, pe Blake îl iubea lumea.

Noi nu am venit ca să plecăm, dar în momentul în care în care sfera de influență îți canibalizează relația și se ajunge până în momentul ăla în care când partenera mea, iubirea mea, ajunge să îmi fie mie adversar, atunci trebuie să știi când să te dai înapoi ”, a declarat George Restivan la ”Online Story by Cornelia Ionescu.