Gestul făcut de Horia Moculescu pentru fosta soție care a enervat-o la culme pe aceasta. Mariana Moculescu a răbufnit. „Are tupeu să mă sune. Mi-a distrus viața”

Recent, pe 15 august, Horia Moculescu a sunat-o pe Mariana Moculescu să îi ureze „La mulți ani!”. Însă gestul compozitorului a scos-o din sărite pe fosta soție.

„Îndrăznește să mă sune, ca să îmi ureze «La mulți ani!», după ce mi-a luat fiica, după ce m-a lăsat pe drumuri, pe străzi? La 48 de ani, am plecat din casa lui cu o valiză mică, cu atât am plecat, după o căsnicie. Horia să nu uite că i-am dăruit un copil bun, pe Nidia, care acum are mare grijă de el, în casa lui.

Horia are tupeul să mă sune de ziua mea? Cum să suni un om căruia i-ai făcut atât de mult rău? Omul acesta mai are puțin și împlinește 100 de ani și tot nu s-a mai înțelepțit. Păi, a jucat toți banii din muzică la poker, la Casino, și n-a fost în stare să-mi cumpere o casă, mie, mama fiicei lui, și nici Nidiei. De ce mă sună?

Mi-a distrus viața, s-a gândit vreodată când am plâns, după ce mi-a luat fiica, la divorț? Puteam să mor de suferință, eu de atunci nu mai sunt om. E cumplit să îi iei unei mame copilul. Pentru asta nu-l voi ierta niciodată!

Și nici numele lui nu-l mai vreau, mi-a purtat numai ghinion. Cu ce m-a ajutat pe mine, în viață, numele Moculescu? Cu nimic. Locuiesc cu chirie și sunt singură. Să nu mai îndrăznească vreodată să mă sune de ziua mea. Este prea mare tupeul”, a declarat Mariana Moculescu, potrivit playtech.ro.

