Au trecut aproape patru săptămâni de la moartea lui Felix Baumgartner, iar Mihaela Rădulescu trăiește în continuare un chin sufletesc profund. Vedeta nu își poate imagina viața fără partenerul său și își exprimă durerea în mediul online, postând constant amintiri din vremurile fericite petrecute împreună.

În ultimele ore, diva de la Monaco a publicat în secțiunea Stories de pe Instagram mai multe videoclipuri emoționante, surprinse în momente de bucurie alături de Felix. Imaginile îi arată pe cei doi făcând ceea ce sportivul a iubit cel mai mult – parașutismul. Într-una dintre postări, Mihaela a scris cu nostalgie: „Am trăit din plin fiecare zi”.

Filmările includ atât cadre din aer, cât și momente de pe sol, în care cuplul se distrează și se bucură de timpul petrecut împreună. La ultimul videoclip, vedeta a notat un mesaj simplu, dar copleșitor: „Totul împreună!”.

În semn de iubire eternă, Mihaela Rădulescu l-a etichetat pe Felix Baumgartner chiar în descrierea profilului său de Instagram, un gest pe care, cel mai probabil, îl va păstra pentru totdeauna.

Vedeta primește sprijin din partea prietenilor apropiați din România, printre care se numără și celebrul designer Cătălin Botezatu. Într-un interviu recent, acesta a declarat că a contactat-o imediat după tragedie și a mărturisit că perioada pe care o traversează Mihaela este una extrem de dificilă.

„Pentru mine Mihaela Rădulescu rămâne poate cel mai important om de televiziune pe care eu l-am cunoscut, o femeie extrem de deșteaptă, de inteligentă, de frumoasă, cum e și Teo de altfel. Teo are o inteligență care-ți pune mintea pe bigudiuri. Dar Mihaela este acea apariție de senzație, o femeie «accident», dar în sensul inteligenței, al clasei, al rasei. Este o femeie alături de care niciun bărbat nu se poate face de râs.

A demonstrat mereu că se autoeducă, că poate face față cu brio în orice situație. A ajuns unde a ajuns datorită muncii pe care a depus-o, datorită inteligenței ei sclipitoare. Dar iată că acum se află într-un impas, din păcate. I-am scris după moartea lui Felix, i-am dat un mesaj, dar e atât de delicat să vorbești cu un om în astfel de momente încât nici nu cred că mi-aș găsi cuvintele”, a explicat Cătălin Botezatu într-un interviu viva.ro.

Celebrul designer este de părere că Mihaela Rădulescu va depăși cu greu această perioadă dureroasă din viața ei. „Cred că lumea ar trebui s-o lase în pace pentru o perioadă, până își va reveni, și știu că își va reveni cu greu pentru că povestea de iubire pe care au avut-o a fost unică. Unii oameni au blamat-o și pentru asta, dar, uneori, ca persoană publică parcă nu ești lăsat să fii fericit, să-ți trăiești viața. Ești catalogat înainte să te cunoască lumea, de fapt. Poate că asta i s-a întâmplat și ei, dar nu i-a păsat, așa cum sper să nu-i pese nici de acum încolo. Este și va rămâne o femeie specială”, a mai declarat Cătălin Botezatu.

