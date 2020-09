Ghinion pe plan profesional. „Părăsit” de Cătălin Cazacu, pentru alt post TV, Victor Slav trăiește din publicitatea făcută pe Instagram

Victor Slav a fost mereu pe placul oficialilor turci, aceștia oferindu-i de fiecare dată câte un proiect mare. De la „Wowbiz”, a plecat la „Vulturii de noapte”, apoi ca jurat săptămânal la „Bravo, ai stil”, ca mai apoi să prezinte emisiunea „Îmi place dansul”, însă ultimul show nu s-a bucurat de succesul scontat. Chiar dacă nu și-a mai găsit un loc de muncă de la finele anului trecut, Slav a avut promisiunea că, dacă rămâne în trust, i se vor oferi noi oportunități.

La aproape un an de când nu mai are niciun proiect pe micul ecran, Victor a început să-și caute alte surse de venit. Astfel că, de câteva luni, fostul prezentator TV trăiește doar de pe urma contractelor de imagine. Chiar dacă are câteva brand-uri la care face publicitate în mod constant, onorariul lui se învârte în jurul sumei de 2.000 de euro pe lună, o sumă mult mai mică față de cât obțin vedetele de sex feminin din contractele de imagine.

Câștiga 5.000 de euro când era prezentator TV

Conform surselor din preajma prezentatorului TV, pe vremea când avea emisiune pe post, Victor avea un salariu de 5.000 de euro pe lună, bani la care se adăugau și extra joburile. Mai exact, contractele de imagine, dar și proiectul pe care îl avea în colaborare cu prietenul și colegul lui, Cătălin Cazacu, acela de maeștri de ceremonii la evenimente private. Odată cu debutul pandemiei de coronavirus, aceste evenimente au fost suspendate, spre ghinionul lor.

Cătălin Cazacu „l-a părăsit” pentru un alt post de televiziune

Victor a rămas în ograda trustului Kanal D și cu speranța că producătorii îi vor accepta proiectul la care se gândise alături de Cătălin Cazacu, în perioada de autoizolare. „Avem un proiect pe care l-am gândit în carantină, așteptăm să vedem ce spune legislația și să vedem ce putem face. Se cheamă „Dă-i mai tare în parcare” și e un proiect pe care îl facem în colaborare cu Kanal D și Radio Impuls, doar acolo suntem acasă. Chiar este un proiect foarte tare. O să conțină o parte de drive-in, o parte de divertisment. El este pe masa noastră, doar că așteptăm să vedem exact ce avem voie să facem și ce nu avem voie. Cum ne-am readaptat de la petreceri, după care am făcut petrecerile anilor 90, după care am făcut nunți, anul ăsta o să facem petreceri în mașină by PartyCrushers”, a povestit Cătălin Cazacu, pentru Libertatea. Între timp, acest format de emisiune a fost pus în așteptare, întrucât Cătălin a semnat cu postul Antena 1, unde va apărea în calitate de concurent la emisiunea „Chefi la cuțite”.

