Mario Iorgulescu a apărut pentru prima dată într-un interviu, la aproape șase ani de la accidentul tragic produs în 2019, în urma căruia tânărul Dani Vicol și-a pierdut viața. Apariția a stârnit reacții puternice în spațiul public, mai ales în contextul în care Mario Iorgulescu este considerat, la ora actuală, unul dintre cei mai controversați tineri proveniți din familii cu mare influență din România.

Interviul a readus în atenția publicului cazul care a șocat opinia publică și care a generat, de-a lungul timpului, numeroase controverse legate de justiție, responsabilitate și starea de sănătate a lui Mario Iorgulescu. Deși acesta a făcut o serie de declarații considerate de mulți drept halucinante, reacția cea mai dură a venit chiar din partea tatălui său, Gino Iorgulescu.

Gino Iorgulescu susține că fiul său e „o persoană bolnavă, vulnerabilă, lipsită de discernământ”

Șeful Ligii Profesioniste de Fotbal a declarat public că nu a fost niciodată de acord cu realizarea acestui interviu și că apariția fiului său este profund dăunătoare, având în vedere problemele grave de sănătate cu care acesta se confruntă. Într-un comunicat de presă transmis ca urmare a difuzării interviului, Gino Iorgulescu și-a exprimat dezamăgirea și indignarea față de expunerea publică a lui Mario.

„În calitate de tată și tutore legal al fiului meu, Mario Iorgulescu, îmi exprim public profunda dezamăgire și indignare față de decizia de a difuza un interviu cu acesta, în pofida faptului că, în prealabil, prin intermediul avocatului meu, am încunoștințat oficial atât trustul de presă, cât și jurnalistul care a realizat interviul, cu privire la situația medicală și juridică reală a fiului meu. Am comunicat în mod expres și documentat faptul că Mario Iorgulescu nu are capacitate de exercițiu, că suferă de afecțiuni medicale psihice grave, din păcate ireversibile, și că se află sub măsura tutelei, aceasta fiind instituită atât în Italia, cât și în România, subsemnatul având calitatea de tutore legal recunoscut de autoritățile competente.

Cu toate acestea, aceste informații esențiale, comunicate cu bună-credință și în scopul prevenirii unui prejudiciu grav, au fost ignorate, iar materialul a fost publicat, expunând o persoană bolnavă, vulnerabilă, lipsită de discernământ, unei presiuni mediatice nejustificate și profund nocive”, a declarat șeful LPF.

Potrivit declarațiilor sale, Gino Iorgulescu susține că a depus toate eforturile pentru a demonstra, inclusiv prin documente oficiale, că fiul său suferă de afecțiuni psihice grave și se află într-o stare de vulnerabilitate accentuată. Conform informațiilor citate de știripesurse, Mario Iorgulescu se află sub tutela tatălui său, fapt care ar confirma lipsa discernământului și incapacitatea de a lua decizii în deplină cunoștință de cauză.

Mario Iorgulescu ar fi părăsit necontrolat clinica în care era internat

Mai mult decât atât, Gino Iorgulescu a afirmat că, pentru realizarea interviului, Mario ar fi părăsit clinica din Italia unde este internat, fără a fi însoțit de cadre medicale și fără supraveghere de specialitate, lucru pe care îl consideră extrem de grav. Acesta a subliniat că presiunea mediatică la care fiul său a fost supus i-ar putea agrava starea de sănătate.

„Menționez, de asemenea, că la momentul realizării presupusului interviu, Mario se afla în afara oricărui cadru medical, după ce a părăsit necontrolat clinica în care era internat, fără tratament și fără supraveghere de specialitate, motiv pentru care afirmațiile făcute de acesta nu pot fi luate în considerare sub nicio formă, fiind rezultatul unei stări de dezorganizare psihică și delir, incompatibilă cu exprimarea unei voințe lucide”, a declarat Gino Iorgulescu.

Gino Iorgulescu spune că fiul său „este o persoană cu handicap”

Totodată, acesta a făcut un apel public către autorități, solicitând implicarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, în vederea protejării persoanelor vulnerabile de astfel de expuneri.

„Subliniez cu toată responsabilitatea că fiul meu nu este un subiect de presă, nu este un „personaj public” în sensul exploatării senzaționaliste, ci este o persoană cu handicap, cu certificat de dizabilitate recunoscut atât în Italia, cât și în România, care are dreptul fundamental la demnitate, viață privată și protecție împotriva stigmatizării. De-a lungul timpului, mass-media a profitat în mod repetat de starea de vulnerabilitate a fiului meu, existând inclusiv plângeri penale formulate împotriva unor jurnaliști, însă, în mod regretabil, autoritățile statului nu au adoptat până în prezent nicio măsură concretă de protecție a unei persoane cu dizabilitate psihică gravă.

Constatând cu dezamăgire lipsa unor măsuri reale și efective de protecție la nivel național, vom sesiza fără ezitare autoritățile internaționale competente, în vederea sancționării tuturor acestor abuzuri și a încălcărilor sistematice ale drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilități. Pe această cale, adresez o rugăminte fermă tuturor entităților mass-media ca, pe viitor, să se abțină de la orice referire la persoana lui Mario Iorgulescu, la starea sa de sănătate sau la aspecte ce țin de viața sa privată, înțelegând că orice astfel de demers nu poate avea decât un caracter abuziv și discriminatoriu.

Totodată, lansez un apel public către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, solicitând o implicare mai activă și mai vizibilă în protejarea persoanelor care suferă de afecțiuni psihice grave, persoane care, asemenea fiului meu, nu se pot apăra singure împotriva expunerii, stigmatizării și abuzului mediatic. O societate se judecă nu după cum își tratează oamenii puternici, ci după cum își protejează cei mai vulnerabili membri. Gino Iorgulescu, Tată și tutore legal al lui Mario Iorgulescu”, a transmis Gino Iorgulescu.

Guvernul Bolojan crește vârsta de pensionare în MAI, MApN, SRI și SPP ca să nu taie salariile și numărul de angajați: „Proiectul, până săptămâna viitoare"
