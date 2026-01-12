Mario Iorgulescu povestește despre unul dintre episoadele cele mai dure, care l-au marcat în perioada internării. Din pricina depresiei puternice, a încercat să-și pună capăt zilelor, însă, din fericire, medicii au intervenit la timp.

„Am încercat să mă sinucid. Am și un video în care am încercat să mă sinucid, le-am dat un mesaj de adio părinților. Și am luat un pumn de psihoactive, ca să mă sinucid. Nu mi-a ieșit. Am ajuns la doctor, la spital. A venit salvarea să mă ia. Mi-au băgat un tub pe gât, carbon și nu știu ce. Eram distrus. Am căzut, am dat cu capul de WC. Am căzut prin casă înainte să vină salvarea. A fost nasol. Puteam să mor și dacă dădeam cu capul de WC”, a spus Mario pentru Cancan.

Întrebat dacă tratamentele pentru depresie l-au ajutat pe parcursul anilor, Mario spune că se vede cu greu o ameliorare.

„Acum, ușor, doar anul ăsta, din toți șase ani de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, doar anul ăsta au fost mici, foarte mici, ameliorări, dar foarte mici. Pentru că mi-a luat mama niște căști pe care le folosesc, cu ultrasunete și le folosesc de trei ori pe săptămână. Eu iau niște antidepresive, nu mai iau antipsihotice din alea puternice. S-a schimbat tratamentul, nu mai i-au de-alea foarte puternice, care îmi dădeau stări de la bine, la rău, depresie.

Lumea crede că eu n-am avut nimic cu incidentul sau că n-am sentimente. Eu am avut o perioadă de trei luni în care am plâns zilnic, ore întregi, ore întregi, zilnic plângeam, trei luni, până au început să-mi dea medicamente, să mă opresc. Că nu puteam să mă abțin, din cauza răului pe care mi l-am provocat eu, mie și, normal, familiei respective”, a mai adăugat Mario Iorgulescu pentru sursa citată.