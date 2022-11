„La nutriționist am fost în anii trecuți, acum deja cam știu ce poate corpul meu și ce își dorește organismul și nu mai ajung decât dacă e musai. Avem perioade când eu și Vlad țineam dietă împreună.

Când el slăbise 14 kg țineam un regim împreună, nu era un regim extraordinar de greu de dus, făceam foarte mult sport, mâncam foarte sănătos. Dar acum încă încerc să-l conving să renunțe la dulciuri, la sucuri, la pâine, nu prea reușesc”, a declarant, pentru Unica.ro, Giulia Anghelescu.

„Normal că gătesc! El zice că din cauza mea nu slăbește, pentru că eu gătesc prea bine. Pare că da. Sunt pasionată de orice înseamnă gastronomie, dacă mă lasă cineva în bucătărie, acolo stau o zi întreagă fără doar și poate.

De la mama am învățat și bine, la început, practic nu știam să fac nimic, dar ușor ușor am învățat de la mama, după care am învățat după niște cărți, după care am descoperit youtube-ul și m-am apucat de treabă”, a povestit Giulia Anghelescu.

