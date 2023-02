De mai multe ore, Giulia Anghelescu a pozat în ipostaze provocatoare, iar fanii au criticat-o. Cântăreața nu mai pune la suflet răutățile, iar fotografiile sunt făcute chiar de soțul ei, Vlad Huidu. Mama a doi copii, Giulia reușește să fie într-o formă de invidiat și să aibă grijă de ea.

„În fiecare zi mă critică. Nici nu știu de ce nu s-au plictisit până acum pe cuvânt. Sunt superperseverenți și nu înțeleg de ce. Nu știu dacă am fost neapărat fan al pozelor mai sexy, dar atâta timp cât pozele sunt artistice și mi le face soțul, n-ai de ce să mai comentezi tu că e prea mult.

„Copiii au nevoie de un model în viață, pe care să îl urmeze, un model sănătos”

Și proiectul badassmom a pornit din aceeași idee a mea de a arăta femeilor că după ce se mărită și fac copii nu se termină viața, ba din contră mi se pare că e mult mai mișto viața acum cu copii și soț. Da, e mai greu de gestionat toată nebunia asta și toate lucrurile pe care le avem de făcut, dar asta nu înseamnă că este absolut necesar, vital să ai grijă de corpul tău, de mintea ta, sufletul tău, pentru că, de fapt, copiii au nevoie de un model în viață, pe care să îl urmeze, un model sănătos, care se simte bine în pielea lui. Pe mine mă amuză comentariile răutăcioase, mai ales pe Facebook, sunt doamnele care cred că nu au ce face”, a declarat Giulia, potrivit WOWbiz.ro.

Recomandări Femeie atacată de câini de luptă, în zona Lacul Morii. ASPA spune că „proprietarul a fost identificat și sancționat”. Ce amendă a primit

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Giulia Anghelescu are singură grijă de casă

Chiar dacă programul ei este foarte încărcat, Giulia Anghelescu are singură grijă de casă. Ea este cea care face curățenie și care are grijă de copii. De asemenea, o dată la două zile ea gătește și nu este deloc deranjată să facă această activitate.

„Poate lor li se pare că eu nu gătesc, eu nu fac curățenie, nu stau cu copiii, dar ce să credeți, nu am niciun ajutor. În afară de tata, care trebuie să ducă uneori copiii sau să stea o oră-două, noi nu avem pe nimeni care să ne ajute, stăm 24 din 24. Eu gătesc o dată la două zile, îmi place să gătesc enorm, e pasiunea mea, fac curățenie, toate lucrurile pe care le face o femeie, o mamă, soție, dar la sfârșitul zilei niciodată nu mă lamentez și vreau să îmi pun o cămașă de noapte, care să se așeze bine pe mine și să mă simt bine în pielea mea uitându-mă la un film cu soțul meu. Eu cred asta e mentalitatea, asta vreau să îi inspir fetei mele.”

Recomandări Cutremur cu magnitudinea de 4,3 în Gorj, cea mai puternică replică a seismului de marți. Directorul INFP, Constantin Ionescu: „E o activitate destul de intensă”

Giulia Anghelescu formează un cuplu cu Vlad Huidu de 25 de ani și au devenit soț și soție în urmă cu 10 ani. Au doi copii și o căsnicie admirată de cei din jur. Interpreta a dezvăluit care este secretul unui mariaj de durată.

„Anul acesta am împlinit 25 ani de relație și 10 ani de căsnicie. Dacă am rezistat atât cred că o mai ducem. Nu știu cum am reușit. Am înțeles că trebuie să îl iubim cel de lângă noi cu defecte și cu calități. Am învățat că nu este necesar să schimbăm persoana din relație. Cel mai important în relația noastră este că suntem, prieteni foarte buni și ne înțelegem. Știm care sunt limitele celuilalt”, a declarat Giulia la Antena Stars.

GSP.RO Nume grele din PSD, alături de un important om de afaceri din România. Imagine surprinsă într-un mare oraș din Europa

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro BREAKING Nicușor Dan, acuzat de abuz în serviciu și favorizarea unor persoane. ANI a sesizat Parchetul

Viva.ro Povestea tragică a lui Emil Hossu, unul dintre cei mai mari actori ai României. A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare

Observatornews.ro "A agonizat 15 minute în valiză, fără oxigen". Filmul morții unei fete de 23 de ani, ucisă fără milă de fostul iubit moldovean și aruncată pe câmp, în Italia

Știrileprotv.ro Miracole în Turcia: Trei tineri salvați de sub dărâmături după 11 zile. Primul lucru pe care l-a spus unul dintre ei

FANATIK.RO Locul din România care atrage turiștii ca un magnet. Este una dintre cele mai faimoase destinații turistice rurale din lume

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 17 februarie 2023. Leilor li se potrivește energia acestei zile, care îi invită la acțiune, este bine să se bazeze pe forțele proprii