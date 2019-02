Kendrick Lamar are cele mai multe nominalizări, opt la număr, inclusiv pentru „albumul anului”, „înregistrarea anului”, „cântecul anului”, „cea mai bună interpretare/cântec rap” şi „cel mai bun cântec compus pentru visual media”. El mai este nominalizat la categoriile „cea mai bună interpretare rap” şi „cel mai bun cântec rap”. A opta nominalizare este la categoria „cel mai bun cântec rap” cu piesa „Win”.

Rapperul ameican este urmat de Drake, cu șapte nominalizări, Boi-1Da şi Brandi Carlile, câte şase nominalizări, şi Lady Gaga, Mike Bozzi, Cardi B, Childish Gambino, H.E.R., Maren Morris şi Sounwave, cu câte cinci nominalizări fiecare.

Patru dintre nominalizările primite de Lady Gaga sunt pentru piesa „Shallow”, interpretat împreună cu Bradley Cooper. Piesa va concura la categoriile „înregistrarea anului”, „cântecul anului”, „cea mai bună interpretare pop/duet/grup” şi „cel mai bun cântec compus pentru visual media”. Lady Gaga a primit o nominalizare suplimentară, la categoria „cea mai bună interpretare pop solo”, cu piesa „Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?)”.

Nominalizările Grammy 2019:

Înregistrarea anului:

I Like It – Cardi B, Bad Bunny and J Balvin

The Joke – Brandi Carlile

This Is America – Childish Gambino

Gods Plan – Drake

Shallow – Lady Gaga, Bradley Cooper

All The Stars – Kendrick Lamar, SZA

Rockstar – Post Malone, 21 Savage

The Middle – Zedd, Maren Morris

Piesa anului:

The Joke – Brandi Carlile

The Middle – Zedd

This is America – Childish Gambino

Shallow – Lady Gaga

All The Stars – Kendrick Lamar, SZA

Bood Up – Ella Mai

In My Blood – Shawn Mendes

Gods Plan – Drake

Cel mai bun album:

Janelle Monae – Dirty Computer

Drake – Scorpion

Cardi B – Invasion of Privacy

E.R – HER

Post Malone – Beerbongs and Bentleys

Kacey Musgraves – Golden Hour

Brandi Carlile – By The Way I Forgive You

Kendrick Lamar, various artists – Black Panther

Cel mai bun album R&B:

Sex & Cigarettes – Toni Braxton

Good Thing – Leon Bridges

Honestly – Lalah Hathaway

E.R – H.E.R.

Gumbo unplugged (live) – PJ Morton

Cea mai bună reprezentaţie pop solo:

Colors, Beck

Havana (Live), Camila Cabello

God Is A Woman, Ariana Grande

Joanne (Where Do You Think Youre Goin?), Lady Gaga

Better Now, Post Malone

Cel mai bun album pop vocal:

Camila – Camila Cabello

Meaning Of Life – Kelly Clarkson

Sweetener – Ariana Grande

Shawn Mendes – Shawn Mendes

Beautiful Trauma – P!nk

Reputation – Taylor Swift

Cel mai bun album dance/electronic:

Singularity – Jon Hopkins

Woman Worldwide – Justice

Treehouse – Sofi Tukker

Oil of Every Pearls Un-Insides – Sophie

Lune Rouge – TOKiMONSTA

Cea mai bună reprezentaţie pop duo/grup:

Fall in Line – Christina Aguilera ft Demi Lovato

Dont Go Breaking My Heart – Backstreet Boys

‘S Wonderful – Tony Bennett, Diana Krall

Shallow – Lady Gaga, Bradley Cooper

Girls Like You – Maroon 5 ft Cardi B

Say Something – Justin Timberlake ft Chris Stapleton

The Middle – Zedd, Maren Morris, Grey

Cea mai bună înregistrare dance:

Northern Soul,' Above & Beyond Featuring Richard Bedford

Ultimatum, Disclosure

Losing It, Fisher

Electricity, Silk City & Dua Lipa

Ghost Voices, Virtual Self

Cea mai bună melodie rock:

Black Smoke Rising, Jacob Thomas Kiszka, Joshua Michael Kiszka, Samuel Francis Kiszka & Daniel Robert Wagner, compozitori (Greta Van Fleet)

Jumpsuit, Tyler Joseph, songwriter (Twenty One Pilots)

MANTRA, Jordan Fish, Matthew Kean, Lee Malia, Matthew Nicholls & Oliver Sykes, compozitori (Bring Me The Horizon)

Masseduction, Jack Antonoff & Annie Clark, compozitori (St. Vincent)

Rats, Tom Dalgety & A Ghoul Writer, compozitori (Ghost)

Cea mai bună reprezentaţie rap:

Cardi B – Be Careful

Drake – Nice for What

Kendrick Lamar, Jay Rock, Future, & James Blake – Kings Dead

Anderson .Paak – Bubblin

Travis Scott, Drake, Big Hawk, & Swae Lee – Sicko Mode

Cea mai bună colaborare rap:

Christina Aguilera ft. Goldlink – Like I Do

6LACK ft. J. Cole – Pretty Little Fears

Childish Gambino – This Is America

Kendrick Lamar & SZA – All the Stars

Post Malone ft. 21 Savage – Rockstar

Cea mai bună melodie rap:

Drake – Gods Plan

Kendrick Lamar, Jay Rock, Future, & James Blake – Kings Dead

Eminem – Lucky You

Travis Scott, Drake, Big Hawk, & Swae Lee – Sicko Mode

Jay Rock ft. Kendrick Lamar – Win

Cel mai bun album rap:

Cardi B – Invasion of Privacy

Mac Miller- Swimming

Nipsey Hussle – Victory Lap

Pusha-T – Daytona

Travis Scott – Astroworld

Cea mai bună reprezentaţie rock:

Arctic Monkeys – Four Out of Five

Chris Cornell – When Bad Does Good

THE FEVER 333 – Made An America

Greta Van Fleet – Highway Tune

Halestorm – Uncomfortable

Cea mai bună reprezentaţie Metal:

Between the Buried and Me – Condemned to the Gallows

Deafheaven – Honeycomb

High on Fire – Electric Messiah

Trivium – Betrayer

Underoath – On My Teeth

Cel mai bun album rock:

Alice in Chains – Rainier Fog

Fall Out Boy – M A N I A

Ghost – Prequelle

Greta Van Fleet – From the Fires

Weezer – Pacific Daydream

Cel mai bun album urban contemporan:

Everything Is Love, The Carters

The Kids Are Alright, Chloe x Halle

Chris Dave And The Drumhedz, self-titled

War & Leisure, Miguel

Ventriloquism, Meshell Ndegeocello

Nominalizările din acest an au fost alese din peste 21.000 de propuneri, repartizate în 84 de categorii. Etapa finală a procedurii de votare pentru stabilirea câştigătorilor a avut loc în perioada 13 decembrie – 19 ianuarie.

Premiile Grammy sunt distincții acordate anual de Academia Națională a Artelor și Științelor de Înregistrări din SUA pentru a evidenția realizările, în principal, din industria muzicală de limba engleză din anul precedent. Premiile Grammy sunt considerate echivalentele Premiilor Emmy acordate programelor de televiziune, Premiilor Tony, relevante în domeniul teatral, și al Oscarurilor pentru filme.

Cea de-a 61-a ediţie a galei Grammy Awards, organizată de The Recording Academy, va avea loc pe 10 februarie la Staples Center din Los Angeles. Prezentatoarea principală a galei va fi cântăreaţa americană Alicia Keys.

