Grațiela și Andrei Duban au venit împreună la un eveniment monden din Capitală, unde au ținut să facă mai multe precizări după ce s-a zvonit că divorțează. Cei doi sunt împreună de 14 ani și au un băiat. Armin are 11 ani și este pasionat de sport.

Întrebați de jurnaliștii de la Playtech ce mai fac și cum se simt la eveniment, cei doi soți au răspuns: „Suntem bine, încă împreună!”.

Andrei Duban a vorbit și despre căsnicia lor, care durează deja de 14 ani: „De multe ori ironia ne salvează! Autoirionia, autocritica… Este o artă să nu iei în serios problemele, să încerci să le tratezi cu umor, să râzi de ele, dar rămânând, totuși, înfipt în realitate”.

Recent s-a speculat că cei doi ar fi la un pas de divorț, după ce Grațiela Duban a făcut câteva declarații care au fost interpretate greșit. Acum, ea a dorit să lămurească acest subiect și a precizat că nici nu se pune problema de despărțire.

„Am dat acum ceva timp un interviu, am fost întrebată ce părere am despre divorțurile din showbiz și am spus că eu cred că oamenii ajung la divorț din cauza lipsei comunicării. A fost scos din context, dar nu se pune problema despre divorț. Doamne ferește!”, a declarat soția actorului.

„Recunosc că mă sperie că în jurul nostru toate cuplurile se despart”

Totuși, Andrei Duban recunoaște că este speriat de ideea de divorț, după ce a văzut că în ultima perioadă tot mai multe cupluri au ales să se separe. „Încercăm să rămânem normali și cu picioarele pe pământ… Ne sperie, recunosc că mă sperie că în jurul nostru toate cuplurile se despart. Băiatul are 11 ani, noi suntem împreună de 14 și sper să mai băgăm încă 14 ani și mai mult împreună.”

Actorul își mai dorește încă un copil, dar Grațiela Duban nu este pe aceeași lungime de undă cu el. Andrei nu pune presiune pe soția sa și îi respectă decizia. „Eu mă gândesc des să facem încă un copil, ea se gândește mai rar. Îi respect dorința, nu pun presiune pe ea, ea duce tot greul. Eu pot doar să asigur cuibul”.

Ce spunea Grațiela Duban despre divorț

Grațiela recunoaște că știe foarte multe familii care au ales să pună capăt mariajului și să meargă pe drumuri diferite.

„Mă sperie ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că sunt mulți apropiați, cunoștințe de-ale noastre care traversează o perioadă grea. Și la noi sunt momente mai puțin frumoase, dar noi ne-am educat împreună. Ce ne-a unit pe noi foarte tare este faptul că ne lega același lucru: familia, pentru că el ajunsese să aibă o vârstă și își dorea să fie la casa lui, iar eu pentru că familia este baza mea psihică, dacă ai familie, poți construi orice.

Pentru că ne-a unit lucrul acesta, noi am încercat de la început să comunicăm foarte bine și eu zic că longevitatea relației noastre se datorează comunicării, deși am trecut și prin momente mai puțin plăcute. Încercăm să le rezolvăm prin comunicare, se poate rezolva totul”, a declarat Grațiela Duban, scrie spectacola.ro.