Pe 18 aprilie 2026, Haddaway urcă pe scena din București, într-un concert dedicat anilor 90 și publicului care continuă să revină la acest repertoriu. În afara scenei, artistul își petrece o parte din timp pe motocicletă!

Artistul e pasionat de motociclete

Nu e un hobby recent și nici unul ocazional. Artistul a vorbit în interviuri despre drumuri lungi, fără traseu fix, în care atenția se mută dinspre destinație spre experiența în sine. Pentru el, mersul pe motocicletă are o logică apropiată de cea a muzicii pe care o cântă. Există un ritm constant, o structură care se repetă, dar și variații care dau senzația de mișcare.

În eurodance, tempoul susține totul! Pe motocicletă, motorul și viteza creează același tip de flux. „Pe motocicletă ești doar tu și drumul. E o liniște diferită, chiar dacă motorul face zgomot. Într-un fel, seamănă cu momentul în care intră beat-ul și știi că piesa merge mai departe”, a spus Haddaway.

Piesa „What Is Love” a rămas, la peste trei decenii de la lansare, unul dintre cele mai recognoscibile refrene din cultura pop. A trecut dincolo de contextul inițial, a fost reluată, remixată și redistribuită în formate care nu existau în anii 90. Cu toate acestea, structura simplă și directă a piesei continuă să funcționeze în același mod: reacția publicului este imediată.

Aceeași constanță se regăsește și în aparițiile live. Seturile artistului sunt construite fără rupturi bruște, cu o continuitate care amintește de un traseu bine controlat, în care fiecare piesă duce mai departe energia celei anterioare.

Haddaway cântă la București pe 18 aprilie 2026

Pe 18 aprilie 2026, Haddaway revine în București, pentru un concert programat la Cosmo Dome, de la ora 21.00. Evenimentul este construit în jurul piesei care i-a definit cariera, dar include și alte repere din repertoriul său. Biletele sunt disponibile online și în rețelele de distribuție.

„E interesant să vezi cum o piesă poate avea mai multe vieți. Oamenii o descoperă diferit, dar reacția rămâne aceeași. Energia e acolo de fiecare dată când o cântăm live”, a afirmat artistul.

Invitatul serii este Layzee, fost membru al Mr. President, cunoscut pentru piese precum „Coco Jamboo” sau „Up‘n Away”. Prezența lui păstrează direcția clară a evenimentului, orientată spre zona eurodance.

