„Azi trebuia să ajung acasă. După o vacanță, cu a mea familie, cu toții trebuia să intrăm pe ușă și să pupăm pisicile.

Dar n-a fost așa…

Cursa liniilor malaysiene, MH0160, care a plecat ieri seară din Kuala Lumpur spre Doha, s-a întors din drum, după aproape 3 ore parcurse, din cele 6 și 45 minute, prevăzute. În Doha ne aștepta ultimul avion care ne-ar fi dus la București.

Pe drumul de întoarcere, spre Kuala Lumpur, comandatul aeronavei nu ne-a dat nicio explicație. Nimeni nu a făcut-o. Printre pasageri se speculau incidente legate de Israel, de Iran și chiar de Statele Unite care ar fi implicat posibile atacuri aeriene…

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Ceva mai târziu a venit o altă ipoteză: Pakistan și Afganistan sunt într-un conflict major care a atins cote extrem de periculoase. Cel puțin, așa zice Al Jazeera la care mă uit acum, dintr-o cameră de la etajul 25, într-un hotel din Kuala Lumpur, unde cu toții am fost aduși cu un bus, în toiul nopții.

Am apucat să dormim pe furate și între timp căutam o cale de întoarcere în țară… Sper s-o găsim în timp util ca să nu periclitam prea mult, celor mici sau fetelor mari, cele programate în țară.

E prima dată când ni se întâmpla asta. Doar la televizor mai vezi lucruri similare… Caut să nu fiu afectat prea mult și mă gândesc cât de bine o să fie atunci când o să ajungem acasă.

Cu câtă ușurință poate devia un război destinele oamenilor. Și nu e vorba de câteva zeci, ci sute, mii de oameni. Cu siguranță au fost multe alt zboruri afectate de incident. Totul se poate schimba cât ai zice pește… din zbor. Tuturor din țară, sănătate și prietenilor noștri care ne așteaptă, multă răbdare, înțelegere și optimism.

Din capitala Malaysiei, vă salută, Toma, Mina, Maria, Andreea, Alice și al dv… Sandokan!

MAKE LOVE NOT WAR!

PS. – luni seara va apărea podcastul cu Laura Cosoi! Niciun război din lume nu poate opri asta!”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE