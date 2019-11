De Andreea Romaniuc Archip,

Ianna Novac recunoaște că are un ajutor uriaș în creșterea celor doi copii din partea mamei sale. „Bunica este în permanență la noi, mămica mea care a crescut-o și pe Erika. I-am zis că nu o să-mi ajungă o viață să îi mulțumesc pentru tot ajutorul, pentru încrederea pe care o am în ea.

Nu dorm de trei luni, de când s-a născut băiețelul nostru, dar nu contează. Am zis că voi dormi eu peste 2-3 anișori. Este frumos, suntem împliniți. Când îi văd fățuca dimineața și când îmi aruncă un zâmbet, nu mai contează nimic”, ne-a povestit ea despre viața intensă pe care o are.

Ianna și-a botezat recent băiețelul

Nu a simțit semnele depresiei postnatale

Aflată la a doua experiență, Ianna Novac știa exact ce trăiri o așteaptă după naștere. Mămica nu s-a confruntat cu depresia postnatală, iar principalul avantaj a constat în faptul că și-a reluat rapid activitatea. „Nu am avut astfel de semne, fiindcă eu am și intrat în treabă imediat după ce am născut. La trei săptămâni aveam deja primul spectacol și atunci când ai treabă și ești împlinit, fericit, schimbi mediile des, adică nu stai în permanență doar în casă și doar cu copilul zi și noapte, cred, așa zic eu, nu am simțit așa ceva”, ne-a spus ea.

Totuși a existat o schimbare pe care a perceput-o în comportamentul ei obișnuit. „Singurul lucru pe care l-am simțit și la prima sarcină, și la a doua este faptul că îți dorești foarte multă atenție și mi se pare normal, adică vrei ca toată lumea din jurul tău să vadă minunea, nu doar tu”, a completat ea.

Ianna Novac și-a redobândit silueta de dinainte de naștere

Este pro alăptat în public

Ianna Novac își hrănește la sân bebelușul. I s-a întâmplat ca micuțul să își ceară drepturile chiar și în spații publice, fapt ce nu a deranjat-o câtuși de puțin. “Niciodată nu m-am ferit. Mi se pare cel mai frumos lucru pe care l-a lăsat Dumnezeu, după un copil. Până la urmă, toți am păpat așa, nu știu de ce ar trebui să ne ascundem, din contră, cred că ar trebui să încurajăm lucrul acesta. Sigur, să fie de bun simț actul în sine, nu trebuie să fii în văzul tuturor și să fie ostentativ, dar nu trebuie să te ascunzi absolut deloc, e ceva natural”, a declarat, pentru Libertatea Ianna Novac.

