Imaginea cu Carmen Negoiță nud a stârnit controverse. Cum a apărut fosta soție a lui Ionuț Negoiță

Carmen Negoiță a surprins recent comunitatea online cu o fotografie nud, pe care o descrie drept o creație artistică, departe de orice tentă vulgară. Influencerița a oferit declarații exclusive pentru Spynews.ro, dezvăluind povestea din spatele controversatei imagini și motivul pentru care a ales să o realizeze.

„Am făcut o selecție, mi s-a părut mie la un moment dat că fotografia aceasta, cea pe care am postat-o prima, a fost făcută în pandemie și, într-adevăr, a fost cea mai apreciată poză ever, deși este o poză sexy, nu se înțelege nimic. Nu este gândită de mine, recunosc, este reprodusă. Am ajuns la mare, am găsit cadrul perfect și am reprodus ideea aceasta”, a declarat Carmen Negoiță.

Fosta soție a lui Ionuț Negoiță, cu care a fost căsătorită 11 ani și are doi copii, a mărturisit că fotografia reflectă pasiunea sa pentru conținut atipic și creativ. După divorț, Carmen s-a concentrat pe viața personală și pe creșterea copiilor, iar mai târziu a avut câteva relații, ultima încheindu-se în 2022.

„Într-adevăr, eram și mult mai slabă atunci. Avem cu 7 kilograme mai puțin. Este o poză artistică, o poză decentă și îmi place să creez chestii foarte atipice. Unele sunt pentru a transmite un mesaj, altele sunt pentru plăcerea mea artistică. Eu sunt creator de conținut, încerc să gândesc tot timpul chestii cât mai inedite, cât mai interesante. Unele vor să spună o poveste, să transmită un mesaj, altele sunt artistice”, a mai adăugat influencerița.

Ce spune Carmen Negoiță despre încrederea în sine

Carmen Negoiță a vorbit și despre încrederea în sine, o calitate care a definit-o încă din adolescență, deși atunci nu acorda prea multă atenție aspectului fizic. „Oamenii comentează orice ai face. Sunt persoane care te vor aprecia, altele te vor critica. E greu să educi anumiți oameni, asta ține de cultură, de valori și de frustrările personale, de fapt despre asta este vorba. Am avut mereu încredere în mine. Când eram puștoaică, arătam ca un băiat, eram neîngrijită, dar aveam self-confidence de 200%.”, a mai spus Carmen Negoiță.

Și a continuat: „Din păcate, acum nu mai sunt la fel de confidentă cum eram atunci. La vremea aceea credeam că, dacă vreau să mut un munte câțiva centimetri, îl mut, la modul acela eram. Între timp m-am mai maturizat, adică durerile și lucrurile care au venit m-au mai coborât puțin din treaba aceasta. Dar am self-confidence destul de bun și lucrez la chestia aceasta. Lucrez cu mine, în primul rând, nu schimbăm oamenii, ne schimbăm pe noi”.