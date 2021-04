Imagini cu Corina Caragea, prezentatoarea de la Pro TV, în costum de baie. Are 38 de ani

Îmbrăcată în haine elegante, în rochii până la genunchi, încălțată în pantofi cu toc, așa apare aproape zilnic Corina Caragea pe micul ecran. Prezintă Știrile din Sport de 15 ani la Pro TV și își face meseria cu drag și acum.

Câteodată mai ia și câte o mică pauză, pleacă în diverse vacanțe, îi place mult să călătorească. Recent, a fost în Dubai, s-a relaxat și a făcut chiar și poze în costum de baie, pe care le-a postat apoi pe rețelele de socializare.

„Eu mi-am dorit de la această vacanță să stau doar. Să mă trântesc pe un șezlong, sub un palmier, să simt nisipul sub tălpi, să nu mai aud știri îngrijorătoare, cifre, statistici, doar să sorb dintr-o nucă de cocos și să mă deconectez pentru o vreme, să uit ce an este. Așa că nu am mai umblat de colo colo că altădată”, povestește frumoasa brunetă.

„Dubai este o destinație pentru gașcă de prieteni, deopotrivă pentru familii cu copii sau cupluri. Aici nimic nu este imposibil, orice vis ai avea, cu bani îl cumperi. Acest emirat știe cât de importanți sunt turiștii și în timp ce în alte părți ale lumii s-a pus lacătul la graniță sau la porțile restaurantelor, școlilor, cinematografelor etc, aici totul era deschis.

Desigur, cu anumite reguli, normal. Dar deschis! Aveam lângă hotel câteva restaurante, cafenele și terase deschise chiar non stop, iar în general mall-urile închideau la miezul nopții, iar lumea stătea la terasă până târziu.”, a mai dezvăluit Corina Caragea pe blogul ei.

