Una dintre cele mai cunoscute și apreciate figuri din showbizul românesc, Raluca Bădulescu, a impresionat recent la Asia Express, stârnind curiozitatea publicului cu privire la felul în care arăta înainte de transformarea sa radicală.

Chiar dacă imaginile din trecut o fac greu de recunoscut, Raluca avea și atunci un farmec aparte. În primii ani de apariții televizate, vedeta era deja o prezență efervescentă, cu stil vestimentar extravagant, plin de culoare și accesorii îndrăznețe. Blondă platinată și cu o atitudine asumată, Raluca impunea respect și admirație, chiar dacă greutatea sa depășea 120 de kilograme.

Problemele de sănătate au început însă să se facă simțite: ficatul și alte organe erau afectate de excesul de grăsime, iar stilul de viață devenea tot mai dificil de gestionat. În 2013, vedeta a luat o decizie curajoasă și a apelat la operația de micșorare a stomacului (gastric sleeve), care a marcat începutul unei transformări spectaculoase.

„Înainte de a face această intervenție, aveam analizele dezastruoase. Acum analizele mele sunt excepționale. Inițial, această operație am făcut-o strict din motive de sănătate, pentru că aveam aproape 40 de ani și ficatul era înecat în grăsime, toate organele erau înecate în grăsime. Chiar dacă mă simțeam bine așa, nu mă mai puteam ține după copil, nu mai puteam merge în vacanțe împreună. Interveneau probleme de sănătate foarte grave.

Eu în prima lună slăbisem 20 de kilograme, am pornit de la 121 de kilograme, acum am cam 57-58 constant. Nu țin regim, însă mănânc de 20 de ori pe zi, o cantitate foarte mică de mâncare. Orice mănânc pentru că sunt foarte pofticioasă, uite de exemplu dacă vrei să mănânci paste, mănânci două furculițe, dacă vrei să mănânci pizza, mănânci o felie, nu o pizza. Mănânc și dulciuri, în general mănânc grătar, pentru că îmi place foarte mult. Aș vrea să trec la un meniu vegetarian pentru că îmi doresc, dar încă nu mi-a ieșit lucrul acesta. Pentru că ador animalele”, explica Raluca Bădulescu, cu ani în urmă.

Rezultatele au fost vizibile imediat: Raluca a slăbit peste 70 de kilograme, iar schimbarea fizică a fost însoțită de o schimbare de perspectivă asupra vieții și stilului alimentar, fără diete drastice, ci cu mese mici și dese. În ciuda comentariilor critice care au acuzat-o că a devenit „prea slabă”, vedeta a continuat să promoveze un stil de viață sănătos și echilibrat.

Raluca Bădulescu se laudă cu talia ei de viespe

Astăzi, la 50 de ani, Raluca Bădulescu afișează o talie de viespe, o siluetă impecabilă și o încredere de nezdruncinat, dovedind că ambiția și perseverența pot schimba radical viața unei persoane, indiferent de greutate.

„57 în talie, este ceva «Dumnezeu», practic, la aproape 50 de ani să am dimensiunile astea, pentru care, știu, există discuții multe pe online, niște circuri infinite, care nu se mai sfârșesc, respectiv dacă sunt bolnavă, că sunt anorexică etc! Sunt bine, am energie, sunt „happy, sunt plimbată, sunt distrată, sunt dusă, sunt adusă, sunt orice!

Adică nu știu ce are lumea pe online, de la o vreme asta este problema care îi macină «en-gros»! Dacă eram prea grasă, eram prea grasă. Acum dacă sunt prea slabă, sunt prea slabă. Nu știu cum să nimerim calea de mijloc!

În momentul în care o să mă mai îngraș, că poate o să mă mai îngraș, că doar nu o să rămân așa, nu știi niciodată. O să spună: «Aaa, păi ai făcut iarăși c@&ul mai mare!» Deci oricum am da-o, n-o să fie bine! Dacă eu vreau să fiu slabă. Este alegerea mea și oricum hate-ul ăsta eu nu îl înțeleg!, spunea Raluca Bădulescu, pentru Cancan.ro.

