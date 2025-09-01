Tania Budi, fost manechin și actriță, a surprins internetul cu o apariție rară în costum de baie la vârsta de 57 de ani. Conform Unica.ro, vedeta a marcat sfârșitul verii cu o vizită la Mamaia, unde s-a bucurat de soare și mare.

Secretul siluetei sale la 57 de ani

În ultima zi de vară, Tania a postat două imagini pe rețelele sociale. Prima o arată în Marea Neagră, cu descrierea „Dragostea este în aer”. A doua fotografie o prezintă zâmbind larg pe plajă, îmbrăcată într-un costum de baie alb-negru din două piese, cu comentariul „Vara a părăsit clădirea”.

Tania Budi își menține silueta suplă printr-o dietă echilibrată și un stil de viață activ. Ea a dezvăluit: „Mănânc orice, dar în cantități foarte mici. De când au explodat pe piață informații privind calitatea mâncării, eu cred că suntem ceea ce gândim și mâncăm.

Trebuie să gândim frumos și să mâncăm lucruri care sunt cât de cât sănătoase. Nu-mi mai cumpăr mâncare procesată din supermarket de mult timp”.

Ce intervenții estetice are

În ciuda aspectului său tineresc, Tania Budi a optat pentru o singură intervenție estetică la vârsta de 53 de ani. Aceasta a fost o blefaroplastie, o procedură care îndepărtează excesul de piele din jurul ochilor. Despre rezultatele intervenției, Tania a declarat: „Sunt foarte fericită cu decizia pe care am luat-o de a apela la această intervenție. Nu sunt adepta intervențiilor care modifică trăsături, dar susțin ideea de proceduri discrete care te ajută să arăți mai bine rămânând totodată tu însăți”.

Ea a adăugat: „Rezultatele sunt minunate! Conturul ochilor și pielea fină și fermă arată ca acum 25 de ani. Locul s-a vindecat perfect, cicatricile au dispărut și am privirea mereu fresh, odihnită, chiar dacă uneori nu apuc să dorm cât ar trebui. În plus, machiajul se așază perfect! Sunt extrem de încântată”.

Așadar, Tania Budi își menține aspectul tineresc și încrederea în sine la 57 de ani, combinând o dietă sănătoasă cu intervenții estetice minime și bine gândite.

