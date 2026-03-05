Imagini din palatul lui Gigi Becali. Cum arată în interior imobilul pentru care a plătit 7 milioane de euro

Gigi Becali deține una dintre cele mai impresionante clădiri din București, palatul situat pe Aleea Alexandru. Omul de afaceri a cumpărat imobilul în 2006 pentru aproximativ șapte milioane de euro, însă investițiile nu s-au oprit aici. După achiziție, Becali a mai investit alte câteva milioane de euro pentru renovarea și restaurarea clădirii.

Palatul, cunoscut pentru arhitectura sa spectaculoasă inspirată din Palais Biron din Paris, a devenit de-a lungul timpului nu doar sediul activităților sale economice, ci și un loc în care omul de afaceri desfășoară acțiuni caritabile.

Un palat folosit și pentru fapte bune

Clădirea este folosită în principal ca sediu pentru afacerile lui Gigi Becali, însă etajele superioare au și o destinație specială. Acolo sunt găzduiți periodic călugări și preoți care ajung în București pentru tratamente medicale.

În trecut, despre acest aspect a vorbit și Dumitru Dragomir, apropiat al lui Becali. Într-o declarație făcută în 2021, el a povestit modul în care proprietarul palatului își folosește spațiul pentru a-i ajuta pe cei aflați în nevoie. „Văd doi preoți care coborau pe scară. «Vă mulțumesc mult, acum sunt sănătos». Eu mă uitam la ei. Sus, la etaj, sunt nu știu câte măicuțe și 14 preoți bolnavi. La el, în palat, avea măicuțe bolnave și preoți care stăteau de două luni cu tratament acolo.”

O clădire cu peste un secol de istorie

Palatul de pe Aleea Alexandru este considerat una dintre cele mai elegante clădiri istorice din Capitală. Imobilul a fost construit în 1915 pentru juristul Ioan Iancu Manu, fiul unui general al Armatei Române.

Potrivit unor relatări istorice, Manu ar fi pierdut palatul în urma unei partide de poker. Noul proprietar a devenit industriașul Max Auschnitt, un apropiat al regelui Carol al II-lea al României.

După instaurarea regimului comunist în 1948, clădirea a fost naționalizată. Palatul a fost folosit drept locuință de către Petru Groza, prim-ministru al României în perioada 1945–1952. După moartea lui Petru Groza, imobilul a devenit sediul Ambasadei Argentinei.

După Revoluția din 1989, palatul a fost revendicat de Steven Auschnitt, moștenitorul fostului industriaș. În 2006, acesta a decis să îl vândă, iar noul proprietar a devenit Gigi Becali.