„Mica mea face 11 ani astăzi… și simt că între momentul în care am ținut-o prima oară în brațe și acum au fost doar câteva clipiri. Atât de repede a trecut.

Mia este o minune și știe asta. E carismatică și neobosit de vorbăreață, o furtună de energie și, în același timp, un ocean de sensibilitate. Cu ea am învățat din nou să văd partea frumoasă și amuzantă din orice. Râdem mult, mereu, pentru că — indiferent de situație — noi două găsim ceva care să ne amuze.

Dar la fel de ușor ne și emoționăm… și devenim, fără rușine, plângăcioasele familiei. E bună, e generoasă, dar și încăpățânată, mai ales dimineața, când lumea nu e chiar pe placul ei. Și poate tocmai toate astea o fac atât de a noastră, atât de unică. A adus în viața noastră o bucurie atât de mare si un carusel de trăiri, emoții si vise.

Iar eu mă simt, în fiecare zi, profund binecuvântată că sunt mama ei. La mulți ani, Mia mea mică — care, în curând, nu va mai fi chiar atât de mică…

Sunt atât de mândră de tine! Și voi fi mereu acolo — lângă tine, în spatele tău, uneori în urma ta — doar ca să-ți suflu în aripi și să te iubesc!”, a transmis Cristina, soția lui Florin Dumitrescu, pe contul de socializare.