Imagini inedite din casa istorică a Iuliei Albu. A renovat-o complet și doar în reviste mai vezi așa ceva

Casa nu este doar un simplu loc de locuit, ci o declarație de stil. Cu respect profund pentru istoria clădirii, Iulia Albu a ales să nu intervină asupra elementelor originale – uși masive, parchet vechi, stucaturi sau detalii arhitecturale cu patină – ci să le pună în valoare. Fiecare colț al casei păstrează autenticitatea vremurilor de altădată, completată subtil de accente moderne și obiecte statement care îi poartă semnătura.

„În acest proiect, culoarea este cea care ne-a ghidat direcția. Nu am intervenit deloc pe elementele din interior, ci am preferat să le scoatem la iveală și să le punem în valoare. Draperiile au pus totul în context și conturează imaginea fiecărei camere. În camera de ceai, draperiile au fost gândite pe pelmet și construite în jurul ideii de grădină japoneză, de aceea în partea de sus avem tigri, iar în partea de jos, grădina de iarnă. Textura materialelor în această cameră este aceeași, contrastul dintre imprimeuri spunând povestea”, a povestit Iulia Albu pentru viva.ro.

Atmosfera este boemă, dar bine echilibrată. Lumina naturală cade peste detalii arhitecturale spectaculoase, iar mobilierul ales cu grijă completează povestea casei fără să o eclipseze. Fiecare obiect are un sens, fiecare piesă decorativă spune ceva despre personalitatea proprietarei. Nu este un spațiu rigid, muzeal, ci unul viu, în care eleganța trecutului se împletește cu spiritul nonconformist care o definește pe Iulia Albu.

Deși este adesea percepută ca o prezență puternică și controversată, acasă, Iulia Albu este în primul rând mamă. Rolul de părinte o ancorează și îi oferă echilibru, iar Mikaela este centrul universului său. În spatele imaginii sofisticate și al aparițiilor atent studiate se află o femeie care prețuiește liniștea, intimitatea și confortul unui cămin autentic.

Vila istorică în care locuiește Iulia Albu nu este doar o locuință impresionantă, ci o extensie a personalității sale: rafinată, asumată, diferită. Un decor în care eleganța clasică și spiritul contemporan conviețuiesc natural – exact așa cum o face și ea, între aparițiile spectaculoase din lumina reflectoarelor și liniștea caldă a vieții de familie.