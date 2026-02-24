Corina Dănilă traversează una dintre cele mai senine și împlinite perioade din viața ei personală. Actrița radiază de fericire alături de soțul ei, pe care l-a sărbătorit recent într-un mod extrem de discret, dar profund emoționant, așa cum și-a obișnuit admiratorii.

Cu ocazia zilei de naștere a partenerului său, Corina Dănilă a făcut publică o declarație de dragoste rară, încărcată de tandrețe și sensibilitate, însoțită de o fotografie de cuplu, surprinsă într-un cadru de vacanță, ce pare exotic. Imaginea i-a luat prin surprindere pe fani, mai ales că actrița este cunoscută pentru discreția cu care își protejează viața de familie.

„Sufletul tău bun și blând e bucuria mea! La mulți ani, iubitule! Pun o poză «de sezon» cu noi, ca să zicem că vine vara mai repede”, a scris actrița pe Instagram, mesajul fiind rapid apreciat de urmăritorii săi.

Deși s-a căsătorit recent, în mare secret, Corina Dănilă a ales să țină departe de ochii publicului detaliile despre bărbatul care i-a devenit soț. Aparițiile lor împreună sunt extrem de rare, iar tocmai această rezervă a făcut ca fotografia postată să fie cu atât mai specială pentru cei care o urmăresc.

Viața amoroasă a Corinei Dănilă

Corina Dănilă, una dintre cele mai apreciate actrițe și prezentatoare TV din România, a avut o viață sentimentală intensă, presărată cu momente frumoase, dar și cu despărțiri dureroase. Puțini mai știu astăzi că vedeta a trăit relații extrem de mediatizate, fiecare marcând-o într-un mod diferit.

Primul ei soț a fost prezentatorul Valentin Moraru, însă mariajul lor s-a destrămat până în 1999, din cauza distanței. La vremea respectivă, Corina făcea naveta la Chișinău pentru proiectele profesionale, lucru care a afectat serios relația. După divorț, actrița și-a refăcut viața alături de afaceristul Peter Imre, într-o poveste de dragoste intens urmărită de public. Mulți se așteptau ca cei doi să ajungă la altar, mai ales după gestul romantic al lui Imre, care i-a cerut mâna în public, la lansarea albumului „Îngeri”. Totuși, relația s-a încheiat înainte de marele pas.

Ulterior, destinul i l-a scos în cale pe pilotul Norris Măgeanu, bărbatul care avea să devină tatăl fiicei ei, Rianna, născută în 2004. Deși păreau o familie împlinită, cei doi s-au despărțit după cinci ani de relație.

