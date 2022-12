În serialul Lia”, care va fi difuzat pe 12 ianuarie la Antena 1, Ioana Blaj o interpretează pe Alice, soţia lui Petru Vornicu, care a ajuns în comă în urma unui grav accident provocat chiar de ea, atunci când Petru i-a spus că vrea să divorţeze.

„Joc o femeie rănită în dragoste. E un personaj tare fain, îmi place mult de tot! Lucrez cu atât de multă plăcere la el, cum nu știu dacă am mai lucrat la vreun personaj până acum. E foarte ofertant”, a spus actrița despre rolul său, potrivit Impact.

Vedeta a spus cum a fost contactată pentru a face parte din distribuția serialului „Lia”, deși inițial ea nu era pe lista de casting. „Foarte ciudat! Exact acum vorbeam cu cineva din echipă și am aflat lucruri noi. Nu am fost pe lista de casting, deci nu m-au vrut în acest serial. Nu am fost chemată la casting, nu era niciun rol potrivit pentru mine, pentru că nimeni nu m-ar fi văzut vreodată într-un rol negativ. Am înțeles că au tot dat probe și la un moment dat, unul dintre ei a zis: «Dar de ce n-o chemăm pe Blaj la probă?».

Toată lumea s-a uitat strâmb, că, na, nu mă vedea nimeni pe rolul ăsta. Și m-a sunat Ruxandra: «Poți să vii și tu la ora 13.00 – era 10.30 – să dai un casting?». Vin, dar ce vorbe am? «Păi, le înveți aici!». Ajung la casting, văd o pagină jumate de text: monolog. Zic: e clar! De ce m-au chemat aici? Să mă umilească! Dar, surprinzător, chiar și eu am simțit că am avut o probă bună și m-am simțit foarte ok.

După aceea, secvențele pe care le-am avut cu personaje iarăși mi s-au legat și după aceea toată săptămâna aceea am dat probe. Am aflat ultima din toată distribuția că am luat rolul, pentru că nu se știa sigur, neștiind care e cealaltă opțiune. Toți ziceau: «Băi, nu te credem! Chiar tu nu știi! E penibil!» Ei bine, chiar așa a fost! Cine vrea să mă creadă bine, cine nu, nu!”.

Ioana Blaj și soacra ei, Ruxandra Ion, au lucrat împreună și la alte producții. Actrița spune că relația dintre ele pe platoul de filmare este una strict profesională. Acasă, ele au o relație tot diferită și se înțeleg foarte bine.

„Nu e neapărat secret, știi cum e, mie nu îmi place să intru într-o zonă în care nu mă privește. Eu, actrița, sunt actriță pe platourile de filmare, acasă sunt Ioana Blaj, nora ei și avem o relație foarte mișto. Mi se pare cel mai onest așa. (…) Da, ne știm tabieturile, știu că este o persoană perfecționistă. Eu mă înțeleg extraordinar de bine cu ea. Dintr-o indicație am înțeles ce a vrut să zică. Nu știu dacă e timpul de vină sau responsabil pentru treaba asta sau faptul că există o chimie între noi, nu știu să-ți spun, dar ne înțelegem”, a povestit actrița pentru Impact.

Despre „Lia”, serialul de la Antena 1

După succesul înregistrat cu cele patru sezoane ale serialului „Adela”, Antena 1 a dat startul filmărilor pentru „Lia”, un nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production. Producția este o adaptare liberă după drama turcească „Asla Vazgeçmem”/„Never let go”, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.

Serialul care va putea fi urmărit în curând la Antena 1 va aduce în prim-plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. În încercarea de a triumfa, iubirea adevărată se va lovi şi de această dată de o mulţime de obstacole şi pericole. Va fi oare puterea destinului suficientă pentru un final fericit? Aceasta este întrebarea care îşi va găsi răspunsul în curând la Antena 1.

Protagoniștii noului serial de la Antena 1 sunt Ana Bodea, care îşi face debutul ca actriţă cu acest rol, Ştefan Floroaica, semifinalist Exatlon şi multiplu medaliat la campionatul Naţional de Brazilian Jiu Jitsu şi actriţa Ioana Blaj, cunoscută publicului de serial din rolurile Iza (Fructul Oprit), Irina (Sacrificiul) sau Rodica (Adela).

Ioana Blaj, cunoscută publicului de seriale, o va interpreta pe Alice, soţia lui Petru Vornicu, care a ajuns în comă în urma unui grav accident provocat chiar de ea, atunci când Petru i-a spus că vrea să divorţeze. Frumoasă, sexy, manipulatoare, egoistă şi extrem de răzbunătoare, Alice recurge la orice e nevoie pentru a-şi atinge scopurile.

„Când am primit telefon să vin la casting pentru rolul Alice, am fost foarte surprinsă, pentru că nu am crezut nicio secundă că va vrea cineva vreodată să rişte cu mine, cu un astfel de rol. Şi iată că am primit această şansă. M-am bucurat enorm, pentru că a face un asemenea rol principal era ceva ce îmi doream de mult timp. Imaginează-ţi că ești un copil şi mergi la un loc de joacă în care ai voie să evadezi şi să faci ceea ce nu ai voie în mod normal. Ei, bine, aşa mă simt eu cu Alice, că e un loc de joacă atât de ofertant şi un spaţiu în care pot crea un personaj care nu e tocmai pozitiv, pe care să-l înţelegi, să-l crezi şi să-l placi, chiar dacă acţiunile ei sunt îndoielnice. E o reală bucurie lucrul la acest personaj!”, a dezvăluit Ioana Blaj.

Filmările sunt în plină desfăşurare în diverse locaţii din Bucureşti şi din împrejurimi, iar telespectatorii pot avea acces la imagini din culisele „Lia” urmărind conturile oficiale ale serialului.

